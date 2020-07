Temptation Island 2 Luglio 2020, coppie vip: chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, età, carriera, gossip, Instagram, VIDEO 

Ormai atteso come l’appuntamento dell’estate, dal 2 Luglio 2020 in prima serata su canale5, fa ritorno uno dei programmi clou dell’estate:Temptation Island, il programma reality sulle famose coppie (che questa stagione sono miste tra vip e nip) che tenteranno di resistere alla tentazione che bellissime e bellissimi sexy single proveranno a mettere in scena per mettere alla prova le coppie e i loro sentimenti.

Abbiamo già visto che molta è la curiosità per le coppie vip. Ma quali sono le coppie vip? E cosa sappiamo di loro? Come andrà a finire la loro storia messa in prima pagina, in copertina e in prime time su Canale 5?

Nel mentre proviamo ad analizzarle si può leggere qui tutto sulle coppie partecipanti a Temptation Island 2020. Andiamo adesso ad analizzare i famosi, in particolare Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Temptation Island 2020, le coppie ufficiali vip ufficiali: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Dunque a Temptation Island 2020, le coppie ufficiali vip dunque sono composte da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

E anche per loro è tutto pronto: per il realiy show delle tentazioni la loro presenza sarà cruciale, per capire se reggeranno o meno.

Il format, che come tutti gli altri ha patito le difficoltà del settore televisivo a causa dell’emergenza coronavirus è stato proposto come clou della estate 2020: la trasmissione prodotta da Maria De Filippi torna a far ripartire appieno il palinsesto Mediaset da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, anche quest’anno, Filippo Bisciglia, ormai di casa al reality.

Leggi anche: Temptation Island 2020, countdown, si parte domani 2 Luglio 2020: a che ora, Canale5, anticipazioni, sei coppie e una è già saltata, ecco quale

Le riprese sono cominciate il 19 giugno. Un’edizione questa, con coppie famose e non famose. E, senza mascherine né misure di distanziamento: “Siamo blindati e non possiamo uscire: tutte le persone della produzione dormono qua”, ha detto Bisciglia nel chiarire la scelta.

aggiornamento ore 00.04

Tutte le coppie di Temptation Island 2020

Sei le coppie annunciate: due sono famose, mentre quattro sono composte da persone sconosciute. Le famose sono composte da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Andiamo a scoprire qualcosa della coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: la coppia di Temptation Island già a rischio?

“Ciao sono Antonella Elia. Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a Temptation Island perché voglio vedere come reagisce vedendomi circondata da uomini”. Così la showgirl Antonella Elia spiega la sua scelta di partecipare a Temptation Island.

“Sono un uomo del sud, la mia gelosia è fisica, non deve farsi sfiorare”, risponde il compagno, attore e doppiatore. La coppia promette scintille.

Ma non sembra tirare buon vento intorno a loro, secondo rumors negli ultimi mesi i due hanno vissuto una crisi significativa. Dopo la partecipazione di lei all’ultimo Grande Fratello Vip, si era parlato di un ipotetico tradimento ai danni di Antonella. La crisi è stata poi superata e la coppia si è riunita.

aggiornamento ore 5.50

Coppie Temptation Island 2020, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

La conduttrice Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso sono fidanzati da tre anni e sono una delle coppie di “famosi”.

“Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere quella pazienza e quella determinazione per farmi ricredere che è comunque possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe ‘illuminarci’. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine”, dice la presentatrice nel video di presentazione pubblicato sul profilo social del programma.

Manila ha due figli, Nicolas e Francesco Pio, avuti dall’ex marito Francesco Cozza, anch’esso ex calciatore.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Anna e Andrea: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO)

Il reality dell’estate, arrivato alla settima edizione, è partito il 2 luglio su Canale 5 (alle 21,20) e condotto da Filippo Bisciglia.

Leggi anche: Pamela Camassa, chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia: età, carriera, altezza, vita privata, Amici, Temptation

Come detto quest’anno il programma ha scelto un cast misto con coppie vip e coppie nip, in totale sei.

Tutte le coppie si separeranno per 21 giorni all’interno del villaggio Is Morus Relais in Sardegna: ogni donna passerà il tempo insieme a dodici single, e ogni uomo con undici sexy bellissime donne pronte a tentarlo.

Leggi anche: Antonio e Annamaria, chi sono: coppia Temptation Island 2020, età, vita privata, Instagram, gossip (VIDEO)

Tutto si svolge intorno al falò, laddove i le fidanzate e fidanzati avranno la opportunità di vedere degli estratti della vacanza. Il percorso di ogni coppia termina all’ultimo falò quando arriva l’ormai nota domanda di Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”. I due protagonisti di Perugia, usciranno insieme o separati?

Leggi anche: Temptation Island 2020: indiscrezione, Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso nel cast

Coppie Temptation Island 2020

Le coppie che prendono parte a Temptation Island 2020 sono: Sofia e Alessandro, Antonio e Annamaria, Ciavy e Valeria, Anna e Andrea. Le coppie vip invece sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Leggi anche: Temptation Island Vip, Antonelle Elia e fidanzato prima coppia: rumors,

aggiornamento ore 10,58