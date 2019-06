‘Temptation Island 2019’ al via tra Gieffini e tronisti?

‘Temptation Island’: è ormai scattato il conto alla rovescia. Ma facciamo una breve cronistoria. Il format è sbarcato in Italia nel 2005 come ‘Vero amore‘, con Maria De Filippi a tirare la carretta, un debutto abbastanza duro e complicato. Dopo nove anni (quest’anno siamo alla sesta edizione), è stato completamente rivisto traendo ispirazione ad un format statunitense, che ne ha suggerito anche il titolo, con la De Filippi nelle panni di produttrice.

Così, dopo aver mietuto centinaia di vittime nel mondo, letteralmente travolte dal ‘mal d’amore’, da sei anni anche nei palinsesti italiani (a Cologno Monzese), imperversa la ‘morbosa’ irriverenza di ‘Temptation Island‘. Del resto, il format è abbastanza esplicito: ciascuna coppia viene ‘sbarcata’ in un resort paradisiaco (anche quest’anno dovrebbe trattarsi del ‘Resort Is Morus Relais’ di Santa Margherita di Pula – Cagliari), e qui i due vengono separati per 21 giorni. Lui sarà confinato nell’area destinata agli uomini dove, in nome dell’onore della coppia, dovrà resistere alle piccanti provocazioni di 13 bellissime ragazze esclusivamente dedicate al corteggiamento. Stessa cosa per le donne, che troveranno ad attenderle altrettanti 13 ‘ragazzoni fisicati’, pronti a far di tutto pur di conquistarle. Ovviamente telecamere puntate ovunque e a qualsiasi ora. Gli autori – dopo aver opportunamente ‘catechizzato’ i tentatori – e le tentatrici – cercheranno di selezionare i passaggi più ‘equivoci’ da sottoporre poi separatamente, nel corso del falò (quando il conduttore fa il punto sia con gli uomini che con le donne), ai rispettivi componenti della coppia, cercando così di minare il rapporto. Chi non cede vince.

Temptation: una scoppia è già scoppiata

A poche ore dalla ‘prima’ (stasera su Canale 5), è la presunta presenza di due coppie ‘fresche’ di Grande Fratello come quella composta da Kikò Nalli/Ambra Lombardo Salvo, e la più avulsa ai gossip formata da Francesca De André e Gennaro Lillio. Ad ogni modo, per il momento quelle che con certezza saranno messe alla prova dal ‘gioco’, e raccontate dal rodato Filippo Bisciglia, sono Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina.

Ad aprire la porta ad una delle due coppie targate Gf, potrebbe essere la resistenza da record – in negativo – mostrata da una coppia, secondo la produzione esplosa dopo appena 4 ore! Tanto sarebbe infatti bastato ad un’impegnata, per cedere alle avanches del tentatore. E non è detto che potrebbe proprio essere un falò di addio (davanti alla fatidica domanda: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivata/o?”.), ad aprire questa imminente edizione…

Temptation Island 2019, ecco le sei coppie

Come anticipato sopra, è già scattato il conto alla rovescia per la sesta edizione del’irriverente format (qui si fa sul serio), ‘Temptation Island’ dove, se confermato, una coppia sarebbe già scoppiata. Ma conosciamo intanto da vicino le sei coppie che per 21 giorni dovranno vivere separatamente nell’incantevole ‘Resort Is Morus Relais‘ di Santa Margherita di Pula (Cagliari), circondati e ‘pressati’ da 13 bellissimi tentatori, o tentatrici.

Sabrina Martintengo e Nicola Tedde:

lei è una 42enne con già due matrimoni alle spalle e ben 4 figli. Da 2 anni vive questa storia con il 30enne Nicola, il quale non si fa problema della differenza di età ed esperienze. Sabrina invece ha paura che questo possa influire negativamente sul proseguo della loro storia, perché lei sogna finalmente una stabilità duratura. ‘Temptation’ sarà il loro banco di prova…

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco:

under 30 napoletani, e fidanzati da 13 anni, vivono ciascuno con la propria famiglia. Lei vorrebbe ‘concretizzare’ questo rapporto quanto prima, ma lui – preso dai locali e le serate con gli amici – non sembrerebbe ancora ‘pronto’ per addossarsi le responsabilità di una famiglia. Così Nunzia ha deciso di sottoporlo a questa prova per testare il suo amore…

Jessica Battistello e Andrea Filomena:

dopo circa 3 anni di convivenza, un paio di settimane avrebbero dovuto sposarsi, ma la 25enne Jessica è entrata in crisi: ‘è vero amore il mio?’. Ha deciso di mettersi alla prova coinvolgendo il compagno 30enne il quale, nonostante l’accaduto, ha accettato di seguirla perché nutre ancora fiducia nel loro rapporto.

Katia Fanelli e Vittorio Collina:

lei si dice essere ‘uno spirito libero’, curiosa e giocosa è comunque legata a Vittorio da oltre due anni. Lui le ha chiesto più volta di ‘regolarizzare’ questo rapporto gettando le basi solide per un futuro, ma lei sembra sfuggente. Quando alla redazione di Temptation Island è giunta la chiamata di Vittorio, è stato accettato di mettere alla prova la ragazza…

Cristina Incorvaia e David Scarantino:

un amore maturo (lei 38 e lui 42), scoppiato tra le fila di ‘Uomini e Donne’. Una passione travolgente al punto che Cristina da Novara non ha esitato a trasferirsi a casa di lui, a Genova. Tuttavia dopo qualche mese di ‘illusoria’ felicità la loro unione è entrata in crisi. In televisione è nata, ed in televisione va testata: il pericolo è che, sempre in televisione, come è nata, questa coppia possa anche morire…

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni:

per somma di età sono probabilmente le mascotte di questa edizione. Dopo un anno di fidanzamento hanno deciso di convivere. Ed un anno dopo da quel primo giorno ora gli umori sono distanti dall’entusiasmo dei primi giorni. Lei, appena 23 anni, è costretta a subire le serate in casa del compagno 28enne che invita gli amici per giocare con la consolle. Massimo che intenzioni ha? Pensa di vincere ancora con la mamma?…

Ci sono alcuni volti noti fra i tentatori…

Insomma c’è un bel da fare per i 13 ragazzoni ‘fisicati’, così come per le 13 amazzoni ‘catodiche’. Oltretutto, rivelano voci di corridoio, non è escluso che anche tra questi ultimi non compaia anche qualche ‘volto noto’, così da rendere la ‘tentazione’ veramente stoica!

Se le regole sono sempre quelle (6 coppie divise per 21 giorni nell’incantevole resort sardo, e tentati tradirsi a vicenda), così come l’ormai rodato Filippo Bisciglia, chiamato a tenere le fila di matassa che andrà ingarbugliandosi sempre di più di giorno in giorno, ciò che è rimasto da svelare nell’attesa è solo l’identità dei tentatori e delle tentatrici.

Rese pubbliche infatti le identità sei coppie che parteciperanno al format prodotto dalla ‘Fascino Pgt‘ della De Filippi (Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina), ora è la volta dei 26 single – 13 ‘ragazzoni palestrati’, ed altrettante sexy amazzoni – i cui volti in anteprima incuriosiscono i telespettatori fedeli al format.

Al momento sono stati già individuati alcuni volti noti

A quanto sembra infatti, ad indurre al peccato i partecipanti troveremo tra gli altri la 26enne di Salerno Federica Lepanto (che trionfò al Gf 14), il piemontese 29enne Giulio Raselli (già nel dating show, poi eliminato da Giulia Cavaglia), il 30enne Rodolfo Salemi (ex corteggiatore), il 24enne Alessandro Cannataro (calciatore reso popolare non dalle doti tecniche sul campo, ma per aver corteggiato a Sara Affi Fella), calciatore anche il 26enne Nicolas Bovi (ex dell’ex corteggiatrice Beatrice Valli, con la quale ha fatto un figlio).

Max