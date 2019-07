Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo, è finita

È rottura per Nunzia Sansone ed Arcangelo Bianco a Temptation Island 2019. L’approdo sull’Isola, anziché consolidare la loro relazione è finita per farla scoppiare, dopo anni vissuti insieme fra alti e bassi, momenti felici e accese liti.

Temptation Island: chi sono Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, le ragioni della rottura

Nunzia e Arcangelo stavano insieme fin dal 2006, come ricordato dal conduttore Filippo Bisciglia. Il falò di confronto fra loro non ha dato molto spazio a ripensamenti, per cui la separazione appare definitiva. Arcangelo ha davvero un debole per la tentatrice Sonia, con la quale non ha fatto mistero di voler chiudere la relazione con Nunzia.

Da parte sua, Nunzia ha cercato di tenersi stretta Arcangelo in tutti i modi, mostrandosi attaccata, ma questo non è bastato. Tutti i tentativi di ricordare i momenti felici insieme non hanno sortito l’effetto sperato.

I fan di questa coppia, a questo punto, sono abbastanza divisi fra chi sostiene Arcangelo e chi preferisce Nunzia. In particolare, questi ultimi contestano ad Arcangelo di averla tradita pià volte, mentre dall’altro lato c’è chi lo difende vedendolo dispiaciuto per la fine della storia.