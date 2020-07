Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, rapporto a rischio. Cosa succede

A Temptation Island 2020, tra le coppie che vivono fasi di smottamento c’è anche quella vip che, prima delle altre, era stata annunciata e ha fatto incetta di attenzioni: si tratta di quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il cui rapporto è ora a rischio. Cosa succede? Come stanno procedendo le loro avventure sotto le ‘tentazioni?

I due sembrano essere al bivio: chiamati, a quanto pare, ad una seria riflessione sul loro tipo di relazione. Andiamo a vedere esattamente cosa succede.

Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane a un bivio: cosa sta succedendo

Aumenta la tensione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel viaggio di Temptation Island 2020. Malgrado gli ultimi risvolti sulla coppia, che sembrano orientati verso un tentativo di riannodare le fila, c’è rischio di ‘naufragio’ per la loro storia. Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore nella nuova edizione di Temptation Island, e hanno provato a tenerne in piedi le fila. Mentre il pubblico si chiede se la relazione stia per concludersi, molti sono convinti che la faccenda non finirà bene. Sarà addio?

La nuova edizione di Temptation Island prosegue e ci sono continui colpi di scena. Nel cast del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, ci sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia, già spesso separata a causa della partecipazione della showgirl alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di mettere all’esame ‘tentazione’ la relazione in Sardegna.

Nel corso degli ultimi mesi, Antonella si è allontanata da Pietro dopo i presunti tradimenti dell’attore, pizzicato insieme a Fiore Argento. Un’indiscrezione, però, appena: tanto che la Elia ha scelto di chiudere i dubbi in nome del grande amore che li lega. Ma questo fino alla quarta puntata quando la Elia ha scoperto che il suo fidanzato ha confessato a Lorenzo Amoruso di aver baciato una delle tentatrici. La Elia, avvilita, si è mostrata delusa e ferita ma vogliosa di analizzare da vicino Delle Piane. Come proseguirà? Temptation Island ci aspetta domani, martedì 28 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. Anche per scoprire come andrà alla Elia.