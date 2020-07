Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: tutti i nomi, ecco chi sono i vip

Temptation Island 2020, quest’anno è partito decisamente col ‘botto’, come si dice in un gergo molto abusato: un boom di consensi, di crescenti dati di ascolto e di attesa, soprattutto. Il programma che andrà in onda su Canale5 in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia e come noto incentrato sulla presenza in un’isola carica di pathos e eros di corteggiatori e corteggiatrici il cui compito è provare a mettere in difficoltà solidità delle coppie in gara, il cui obiettivo è per appunto valutare lo stato di salute e di ‘fedeltà’ della loro relazione, è decisamente l’appuntamento televisivo dell’estate.

Dopo l’incredibile successo della prima puntata d’esordio, del 2 Luglio, Temptations Island rilancia i suoi appuntamenti sentimentali settimanali intorno ai falò e alla curiosità dei tanti fan. Riusciranno le coppie a resistere alle tentazioni dei tentatori e tentatrici? E soprattutto, chi sono i tentatori e le tentatrici?

Andiamo a scoprire l’elenco completo di tutti i protagonisti di Temptation Island 2020 nel ruolo di tentatori e tentatrici.

Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: elenco completo

Temptation Island 2020 torna ogni giovedì su Canale 5 con un nuovo appuntamento, e allora andiamo a scoprire insieme chi sono i single tentatori di quest’edizione.

Dunque chi sono i single e le single che saranno protagonisti del ruolo di tentare le coppie di Temptation Island 2020? I tentatori di quest’edizione sono 23. Le fidanzate e i fidanzati di 6 coppie protagoniste devono convivere separati per 21 giorni, ma in compagnia dei 12 tentatori e delle 11 tentatrici.

Temptation Island 2020, chi sono le tentatrici

Una delle prime tentatrici emerse tra gli occhi curiosi del grande pubblico di Mediaset è Benedetta Mottola, che è stata co-conduttrice TvLuna e ha partecipato a Ciao Darwin. Sempre di Ciao Darwin ha fatto parte anche Angelica Montali, mentre Federica Mallus è stata concorrente di Miss Mondo e di Miss Italia.

Un’altra single è Marialuisa Jacobelli, conduttrice di Top Calcio 24 e figlia del giornalista Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Altre tentatrici sono Bianca Concavo, notata in videoclip di Emis Killa e di Capo Plaza, e Alessia Cascella, che ha partecipato a Miss Italia 2013 e a Uomini e Donne.

Altre single meno note, sono Simona Pappalardo, che ha mosso i primi passi in radio e in televisione a TeleRadioStereo, TeleRoma56, e non solo. E poi Beatrice De Masi, che nel 2012, a soli 19 anni, aveva partecipato a Veline. E ancora Pavlin Holubova, speaker di Radio Impulz e reporter e presentatrice per il programma TopStar e Ilaria Gallozzi e Francesca Antonelli.

Temptation Island 2020: Chi sono i 12 tentatori

Pure tra i 12 tentatori ci sono diversi volti noti. Tra gli altri, spicca quello di Alessandro Basciano, che a Uomini e Donne corteggiò Giulia Quattrociocche. Altri single noti per la loro partecipazioni al programma di Maria De Filippi sono Marco Guercio, Simone Garato e Francesco Muzzi.

Carlo Siano è noto come Bellissimo d’Italia e ha partecipato al videoclip di “Notte perfetta” di Malgioglio, mentre Alberto Cafarchia ha partecipato a Mister Italia. Sono alla prima esperienza invece Alessandro Usai, Davide Lorusso, Alessandro Ubaldi, Francesco Cottarelli, e ancora Giuseppe Salamone e Bohdan Beyba.