Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria si sono lasciati? Rumors, Gossip sulla coppia nip più cliccata del web 

Attenzione, amici e fan di Temptation Island: perchè le acque intorno all’isola della tentazione, presso la quale le coppie vip e nip di questa stagione 2020 sono già agitate.

In particolare ci sarebbe ‘maretta’ per quanto concerne la coppia Ciavy e Valeria. Che addirittura si sarebbero lasciati. La coppia sarebbe scoppiata prima della fine dei 21 giorni a Is Morus Relais.

Ma cosa c’è di vero? Come stanno davvero le cose? Cosa viene fuori da rumors e indiscrezioni? Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria scoppiati prima dei 21 giorni? Anticipazioni

La coppia formata da Ciavy e Valeria, fidanzati da 4 anni, è fra quelle che nella prima puntata di Temptation Island 2020 è emersa per caratteri forti e così ‘social’ da diventare addirittura meme.

I loro rapporti però vengono dati già a rischio: di base il problema è una fiducia venuta meno a seguito di un episodio che ha inciso nella vita sentimentale dei due e che è stato confessato da Valeria.

aggiornamento ore 00.05

“Non ho scoperto solo messaggi, ma era in albergo con un’altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti. Anche se non l’ha mai ammesso, io lo so. L’ho visto con i miei occhi”.

La frase rimasta a scalfire Ciavy è stata: Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido.

aggiornamento ore 7.00

Queste dichirazioni hanno subito sconvolto l’uomo, e infatti l’ira di Ciavy tanto che alcuni si espongono già a dare un verdetto: pare che la relazione fra i due sarebbe arrivata al gong finale. Secondo alcune ipotesi la ragione finale sarebbe un bacio di Valeria al tentatore Alessandro Basciano che ricordiamo a Uomini e Donne per essere stato un corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

Ciavy e Valeria dunque potrebbero avrebbe lasciato in anticipo la trasmissione: se fosse vero lo scopriremo durante le prossime puntate di Temptation Island.

