Temptation Island 2020: cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine delle registazioni? Chi si è lasciato, chi sta insieme

E’ finita Temptation Island 2020: ieri sera con una puntata boom di ascolti, la stagione più difficile, ma forse più apprezzata dal pubblico, ha chiuso i battenti. Dunque nel prime time del 30 Luglio è si è conclusa la stagione e, come noto, tutti hanno visto come è andata a finire per le coppie. Ovvero sia, sappiamo chi ha deciso di abbandonare chi, quali sono le coppie che sono uscite insieme provando a continuare a puntare sui propri sentimenti, e chi invece aveva deciso tutt’altro.

Chi si è lasciato? Come è finita per le coppie del reality di Canale 5 dopo l’ultima puntata? Se avete perso l’ultima puntata di Temptation Island 2020 ecco come e dove vedere le repliche.

Ma, al di là di come è finita ‘in onda’, una volta salutato il falò, e le telecamere di Canale5, come è proseguita la storia d’amore, o l’addio, delle coppie di Temptation Island 2020 al di fuori? Cosa è successo ad un mese dalla fine delle registrazioni? Andiamo a scoprirlo insieme.

Temptation Island 2020: cosa è successo alle coppie fuori dal reality

L’avventura di Temptation Island 2020 ha messo come da tradizione in discussione le storie d’amore di tutte le coppie in gara e, nella puntata finale del 30 Luglio 2020, in particolare per tre delle sei coppie in gioco: nel reality condotto da Filippo Bisciglia, per esempio Antonella Elia aveva lasciato Pietro Delle Piane, mentre l’unica coppia nip aveva deciso di andare avanti. Stessa sorte per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Ma questo è successo in onda. E fuori dal reality? Come stanno le ‘coppie’, ad un mese dalla fine delle registrazioni? Stanno ancora insieme? Sono ancora separate?

aggiornamento ore 1.10

Temptation Island 2020: un mese dopo, ecco cosa è accaduto alle coppie

Un mese dopo la fine delle riprese, Anna e Andrea sono andati a convivere, pur non essendosi ancora trovati intorno ad un punto d’intesa vero e proprio sull’arrivo di un figlio o una figlia. Una delle coppie più in discussione, e l’unica dei nip che è arrivata fino in fondo, dunque, ad ogni modo tiene duro e guarda, anche se non in totale accordo, al futuro.

E invece, cosa è accaduto ad Amoruso e alla Nazzaro? Lorenzo e Manila hanno mille progetti al momento, tra cui quello – simile al discorso di Anna e Andrea – di fare un figlio. Il loro modo di salutare il reality dunque per il momento è coerente con il prosieguo della relazione anche fuori dallo show.

E invece come vanno le cose tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Malgrado un tentativo di riappacificazione con Pietro, che l’ha provata a convincere con una lettera e delle rose rosse, Antonella Elia ha chiesto alla redazione di parlare con loro dopo aver rivisto le puntate, ammettendo di essere rimasta di nuovo delusa dal comportamento di Delle Piane sulla sua ‘mancata maternità’ e di non sapere se riuscirà a perdonarlo fino in fondo. Ecco il motivo per cui ha deciso per ora di stare da sola, pur essendo innamorata di lui.

aggiornamento ore 7.14

Va invece bene ad Annamaria e Antonio, che tra le altre cose non esclude di fare un figlio con la compagna. Rottura un pò inattesa invece Alessandro e Sofia, dal momento che l’uomo, deluso per le false accuse di tradimento che gli sono state rivolte, ha voluto del tempo per riflettere, cambiando del tutto la decisione arrivata nel falò. E poi c’è Ciavy che auspica di tornare con Valeria, malgrado l’ombra del tentatore Alessandro. Ma Liberati pensa di non amare più l’ex.

aggiornamento ore 10.10