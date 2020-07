Temptation Island 2020, cosa è successo nella terza puntata del 16 Luglio: momenti clou, rotture, baci, falò, cosa vi siete persi

La terza puntata di Temptation Island 2020 andata in onda ieri sera 16 Luglio 2020 come sempre su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia ha ancora una volta regalato delle fortissime emozioni, degli stravolgimenti, sorprese e momenti di intrigante suspence e pathos.

Che cosa è successo? Ieri sera nel prime time Temptation Island 2020 ha fornito diversi elementi di analisi e riflessione. Qual è la temperatura dello stato di salute delle coppie? Dal falò di confronto, molto acceso, tra Ciavy e Valeria passando alla dichiarazione d’amore a sorpresa di una delle single per Andrea Battistelli sono stati diversi i momenti clou della terza puntata?

Se ve li siete persi, nessun problema: ecco tutte le informazioni su dove e come seguire le repliche e lo streaming dell’ultima puntata di Temptation Island 2020.

Temptation Island 2020, terza puntata: c’è stato il bacio tra Alessandro e Valeria?

Giovedì 16 luglio è andata in onda su Canale5 la terza puntata di Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Diversi elementi che hanno contraddistinto la puntata.

In primis, il durissimo confronto tra Ciavy e Valeria terminato con i due che hanno scelto di lasciarsi, e poi le frasi d’amore per Andrea Battistelli. Ma non solo. Molti si chiedono, per esempio: c’è stato il bacio tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano?

Appena prima che Ciavy premesse per il falò di confronto, la ragazza e il single Alessandro Basciano erano arrivati a pochissimo dallo scambiarsi un bacio. Sembra che sia stato il tentatore ad insistere di più, per poi coprirsi con un cappuccio, celando alle telecamere e ai microfoni l’evolversi della situazione.

C’è stata però una frase ad accendere la rabbia di Ciavy. “Se ti chiedono, nega” avrebbe detto il single a Valeria dopo avere avvicinato la bocca alla sua. Per Ciavy il bacio c’è stato ma Valeria ha negato.

Temptation Island 2020: il bacio della vendetta tra Antonella Elia e il tentatore

Il bacio di Antonella Elia al tentatore è stato poi uno dei momenti clou di ieri sera. Antonella Elia, nell’ultima puntata, seccata da una serie di frasi dette dal compagno Pietro Delle Piane ha voluto vendicarsi ed ha baciato uno dei single. Una provocazione che non ha infastidito il fidanzato, disposto a passare sopra questa intemperanza.

Diciamo che, per certi versi, Pietro Delle Piane sembra essere abbastanza abituato al carattere pepato della compagna, la quale a sua volta non è certo solita passar sopra alcune provocazioni di stampo emotivo, come hanno anche mostrato le precedenti esperienze al Grande Fratello Vip.

Temptation Island 2020: La dichiarazione ricevuta da Andrea

Mentre la fidanzata Anna Boschetti va avanti con la sua strategia per far ingelosire il compagno, Andrea ha ricevuto una dichiarazione a sorpresa da una delle single. “Tu mi consideri una sorella mentre io ti considero un gran figo. Se vorrai, ci sarò” gli ha detto, ormai conquistata. Tuttavia Andrea è ancora innamorato di Anna e voglioso di continuare a proteggere la loro relazione.

