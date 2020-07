Temptation Island 2020, countdown, si parte domani 2 Luglio 2020: a che ora, Canale5, anticipazioni, sei coppie e una è già saltata, ecco quale

Ci siamo, o quasi: Temptation Island 2020 è pronto a tornare in onda per la gioia dei suoi tanti fan e, in qualche modo, anche per i suoi detrattori, che troveranno un argomento estivo di cui discutere in questo inizio di torrida estate 2020.

Leggi anche: Temptation Island 2020, partenza giovedì 2 luglio 2020: canale, orario, vip, conduce Filippo Bisciglia

L’appuntamento è per domani 2 Luglio 2020 con il reality dei sentimenti e della resistenza di fronte alla tentazione: ci si troverà su Canale5 in prima serata. Ecco chi gioca e chi, come coppia, in verità, è già scoppiata. Di chi si tratta?

Temptation Island 2020, domani 2 Luglio 2020: quali sono le coppie e quale coppia è scoppiata

Sono sei coppie pronte a mettersi alla prova, ma una è già saltata prima di iniziare.

Temptation Island 2020 come sappiamo conta quest’anno su coppie nip e vip insieme, per un totale di sei coppie pronte a mettersi in gioco, ma una è già saltata.

Giovedì 2 luglio in prima serata su canale5 ritorna l’appuntamento tv più atteso dell’estate, il viaggio tra i sentimenti di Temptation Island. A raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi di fidanzati, fidanzate e single sarà Filippo Bisciglia.

Leggi anche: Filippo Bisciglia, chi è: età, fidanzata, figli, carriera e malattia, Maria De Filippi, lite, reality

Sei coppie non sposate e senza figli in comune sono pronte a valutare i propri sentimenti. In questa edizione tutta speciale, per la prima volta vedremo si coppie vip come Antonella Elia – Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro – Lorenzo Amoruso, accanto gente comune.

Leggi anche: Temptation Island 2020, ecco le nuove coppie: Anna e Andrea, e Sofia e Alessandro

Una volta in Sardegna e accolti all’Is Morus Relais, per i protagonisti di Temptation Island 2020 inizierà un consueto viaggio tra i sentimenti per ventuno giorni di fila, lontani dal proprio partner.

Vivranno divisi all’interno dei villaggi, separati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single; dall’altra, le fidanzate vivranno con dodici uomini single.

Leggi anche: Temptation Island 2020: svelate quattro coppie, ecco chi sono

Temptation Island 2020, domani 2 Luglio 2020 ecco le coppie in gara

Le coppie di “Temptation Island” ufficializzate sono:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Valeria e Ciavy

Annamaria e Antonio

Anna e Andrea

Sofia e Alessandro

Leggi anche: Gemma e Sirius a Temptation Island? Arriva la smentita

Davanti al falò, fidanzate e fidanzati avranno la chance di vedere degli estratti della vacanza separata per capire se e quanto resistono. Ma c’è una coppia che potrebbe già non esserci riuscita.

Secondo i rumors che stanno girando in questi giorni c’è almeno una coppia in crisi e dovrebbe essere quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Secondo altri, a non passarsela bene sarebbero Valeria e Ciavi.

Leggi anche: Temptation Island Vip, Antonelle Elia e fidanzato prima coppia: rumors, cosa c’è di vero, anticipazioni