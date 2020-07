Temptation Island 2020: doppio appuntamento finale per il reality, quando va in onda, date, orari, repliche, streaming

Temptation Island 2020: doppio appuntamento finale per il reality, quando va in...

Temptation Island 2020 è arrivato al clou della sua dirompente stagione, che sta facendo incetta di ascolti e attirando pubblico e appassionati in tutta Italia. Il reality dei sentimenti che vede quest’anno vip e nip mescolati e protagonisti di una Temptation Island 2020 davvero vibrante, terminerà la prossima settimana con un doppio appuntamento. Una decisione già adottata in precedenza con altre edizioni, e che consente ai telespettatori di scoprire che cosa è successo tra tutte le coppie in gioco entro giovedì 30 luglio.

Dopo i falò anticipati di Sofia e Alessandro e di Ciavy e Valeria, ad oggi le coppie di fidanzati rimaste nel villaggio sardo Is Morus Relais sono quattro: quelle ‘vip’ formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e quelle ‘nip’ composte da Anna Boschetti e Andrea Battistelli e da Annamaria e Antonio Martello.

Temptation Island 2020: quando va in onda la quarta puntata e gli ultimi due appuntamenti

La messa in onda della quarta puntata è prevista per il prossimo giovedì, 23 luglio, mentre gli ultimi due appuntamenti sono programmati per martedì 28 e giovedì 30 luglio 2020, sempre in prima serata su Canale 5. In questo modo il programma evita di scollinare nella prima serata del 6 agosto, in attesa di ricominciare a settembre con nuovi protagonisti e il volto di Alessia Marcuzzi.

Ecco dunque i prossimi appuntamenti:

-Quarta Puntata: Giovedì 23 Luglio 2020

-Quinta Puntata: Martedì 28 luglio 2020

-Sesta Puntata: Giovedì 30 luglio 2020

Temptation Island 2020 Repliche in tv: dove vederle, canali, orari, streaming

L’edizione di Temptation Island 2020 in onda il giovedì in prima serata su Canale 5, prevede anche diverse repliche e passaggi TV in tutte le salse. Il pubblico apprezza, seguendo il noto reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, con grande trasporto. E per chi non ha potuto vederla vi è dunque la possibilità di seguire le repliche oppure la puntata in streaming.

Leggi anche: Temptation Island 2020 oggi 9 Luglio 2020: dove vedere la puntata in diretta, in streaming e replica

La nuova edizione di Temptation Island va in onda ogni giovedì in prime time su Canale 5. A Temptation Island come si sa le coppie vip che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto sono formate da: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e poi ci sono i nip, ovvero:

Le coppie, separate per 21 giorni un resort in Sardegna, sono alla prove dei tentatori e tentratrici, ragazzi e ragazze single che tenteranno di insinuarsi tra il loro amore. Nella prima puntata e nella seconda puntata, andate in scena il 2 e il 9 Luglio ne sono già accadute di grosse. Come lo dimostra il clamore intorno Lorenzo Amoruso e il suo famigerato grido. La puntata del 16 Luglio 2020 è stata anticipata da molta curiosità sulla tenuta delle coppie. E ne sono successe di tutti i colori.

Abbiamo visto che il numero si è già ridotto. Come andrà avanti? Se saltate l’appuntamento del giovedì si può vedere tutto in replica.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: tutti i nomi, ecco chi sono i vip

aggiornamento ore 1,13

Ecco quando e dove vedere le repliche di Temptation Island 2020.

Il reality dei sentimenti e delle tentazioni va in onda tutti i giovedì in prima serata su canale 5, però Mediaset consente di vedere il programma quando si vuole attraverso una scelta ampia in termini di repliche e di contenuti extra. Infatti Temptation Island è disponibile in diretta streaming sul sito di Mediaset Play. E per di più su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate in ogni momento.

Leggi anche:Simona Pappalardo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Ad esempio, sul sito ufficiale di Witty Tv sono presenti le puntate del format e si può accedere a clip esclusive ed inedite. E ancora: Mediaset Play è disponibile sul pc, smartphone, tablet, smart tv e per accedere al contenuto occorre solo iscriversi al portale con la email o tramite il tuo account personale di Facebook.

Leggi anche: Pavlina Holubova: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Aggiornamento ore 6.06

Se poi possedete una Smart TV è possibile godersi tutti i contenuti on demand di Mediaset Play sulla tv di casa. Serve solo sintonizzare Canale 5 (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e premere il tasto “Freccia su” del telecomando e cercare “Temptation Island” tra i programmi disponibili in replica.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Anna e Andrea: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO)

Per chi è abbonato a Sky e possiede lo Sky Q puoi accedere poi al catalogo di Mediaset Play dal telecomando e dal comando vocale presente sempre sul telecomando, pronunciando “Mediaset Play”.

Nel corso delle prime due puntate, il programma che fatto incetta di ascolti ha mostrato una crescita anche dei dati delle repliche, che la settimana scorsa sono state molto seguite. Un boom, quello del format della De Filippi, che si è ripetuto nella seconda ondata di repliche della puntata numero due. Stessa opzione di repliche se ve lo siete persa, anche per la puntata del 16 Luglio 2020.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO presentazione)

Anche La5 canale 30 del Digitale Terrestre trasmette in replica le puntate di Temptation Island ogni venerdì in prima serata alle ore 21.05 circa.

Leggi anche: Bianca Concavo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

aggiornamento ore 9,39