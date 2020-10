Temptation Island 2020: dove e quando vedere le repliche della puntata di 20 ottobre 2020, orario, canali e streaming

Temptation Island 2020, il famoso reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici è tornato in onda ieri 20 ottobre 2020 in prima serata su canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Le sei coppie, non famose, che come da classico format, mettono a dura prova il loro amore anche attraverso la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma per chi non ha potuto vedersi la diretta tv che possibilità ci sono per rivedere il programma?

fare per vedere le repliche di Temptation Island 2020 e eventualmente dove, a che ora e come vederle? E per seguire il format in streaming? Andiamo a vedere tutto su come seguire il reality.

Temptation Island repliche: a che ora, quale giorno, canale, come vedere in streaming

Temptation Island è ritornato in onda ieri martedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island le sei puntate prevedono altrettante coppie: i protagonisti sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Dentro il resort le sei coppie devono vivere separate in due villaggi differenti e senza contatti con il mondo esterno, per tre settimane seguiti 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, poi, resistere alle tentazioni dei single. Come si fa per poter vedere le repliche oppure in streaming?

Il programma Temptation Island 2020 torna su Canale 5 con Alessia Marcuzzi, a un mese e mezzo dall’ultima edizione a partire da mercoledì 16 Settembre. Temptation Island 2020 sarà visibile in streaming, e in diretta tv ma anche in replica. Tutte le puntate di Temptation Island 2020 in streaming sono disponibili in diretta e on demand su Mediaset Play e WittyTV.

La replica va in onda il giorno dopo su La5. Qui di seguito tutte le informazioni relative ad orari, giorni e canali per seguire le dirette e le repliche di Temptation Island con e senza TV.

aggiornamento ore 00.04

Come vedere la puntata di ieri di Temptation Island 2020 in streaming: come accedere senza registrarsi

La nuova edizione di Temptation Island con le coppie non famose al via da mercoledì 16 settembre 2020 va in onda su Canale 5 con inizio alle 21.20 e fine alle 00.26. Chi non ha la TV a casa oppure ha a disposizione solo un PC o un dispositivo mobile per guardare Temptation Island in streaming, può collegarsi a Mediaset Play, il portale ufficiale per vedere tutti i programmi Mediaset in streaming online e on demand.

Tutto quello che serve fare per vedere in diretta streaming Temptation Island su Mediaset Play è colCome legarsi al sito pochi minuti prima dell’inizio e cliccare su Dirette, poi fare l’accesso. Non serve registrarsi: si può fare il login con l’account Facebook o Google, in modo facile e veloce. Tutte le puntate saranno disponibili anche dopo la messa in onda live, per consentire al pubblico di rivederle on demand in qualsiasi momento.

Mediaset Play è disponibile anche via app per iOS e Android e su Smart TV. Nel caso in cui abbiate un modello di Smart TV che non supporta l’app di Mediaset Play, potete guardare Temptation Island 2020 in streaming su Smart TV via Chromecast o via cavo HDMI.

aggiornamento ore 8,10

Replica puntata del 7 ottobre di Temptation Island 2020: come e dove vederla

Chi non riesce a vedere Temptation Island il mercoledì e non ha la TV può recuperare la puntata in streaming in qualsiasi momento dopo la fine della messa in onda, sia su Mediaset Play che su WittyTV. Per vedere Temptation Island 2020 in replica su Witty TV non serve registrarsi e la visione dei contenuti è completamente gratuita, a patto di guardare un po’ di pubblicità.

Per le repliche di Temptation Island 2020 in televisione bisognerà sintonizzarsi su La5 (canale 30 del DDT): la replica della puntata del mercoledì va in onda il giovedì alle 21.10, il sabato alle 00.36 e la domenica alle 15.10.

aggiornamento ore 12,27