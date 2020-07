Temptation Island 2020: dove vedere la quinta puntata in TV, streaming e repliche, canali, orari, internet e App

Siamo arrivati al clou della stagione, e manca poco per tutti i verdetti, tutti i chiarimenti e le ultime manovre e ‘strategie’ tra amori rinsaldati, annegati, corteggiamenti di tentatori e tentatrici e vip e nip che inseguono tormenti, risentimenti e la scia di una notorietà incredibile: stiamo parlando di Temptation Island 2020, che questa sera raddoppia il suo consueto appuntamento settimanale.

Infatti, in via eccezionale oggi 28 luglio 2020 ci sarà la quinta puntata di Temptations Island 2020. Il reality dei sentimenti e delle tentazioni, anche questa volta regalerà emozioni e brividi. Sempre condotto da Filippo Bisciglia, il format ideato dalla De Filippi dunque raddoppia in una settimana, dal momento che tornerà anche Giovedì 30.

Ma questa sera, cosa accadrà? E soprattutto dove e come vedere la puntata numero 5 di Temptation Island 2020? Ecco tutte le indicazioni sui passaggi in tv, e non solo, della puntata odierna. A partire dalla diretta tv su canale5 in prima serata, ecco tutti i chiarimenti su come e dove vederla.

Temptation Island 2020: dove vedere la quinta puntata

La quinta puntata di Temptation Island 2020 va in onda su Canale 5 oggi 28 luglio 2020 a partire dalle ore 21:35. La puntata intera sarà come noto visibile anche in streaming su Mediaset Play. Dopo la messa in onda, altra chance immediata: come sanno i fan, infatti, la puntata sarà disponibile su Witty Tv.

Ma è e sarà tantissima l’interazione sul fronte social. Su Facebook, ad esempio, potremo trovare la pagina ufficiale del programma. C’è anche un account ufficiale su Twitter: @TemptationITA. L’hashtag con il quale si può commentare la puntata e i suoi protagonisti è il seguente: #temptationisland.

Altri contenuti relativi al programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv. Temptation Island ha altresì un profilo ufficiale anche su Instagram. Sui social dunque la curiosità, soprattutto dopo le decisioni relative alla scelta di puntare su un doppio appuntamento, erano già alte in questi giorni e ore, con molti a chiedersi quando andrà in onda la prossima puntata di Temptation Island 2020.

Temptation Island 2020, tutti i passaggi tv e web per seguire la 5° puntata

La prossima puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda oggi martedì 28 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. Siamo agli sgoccioli. Infatti, le ultime puntate di Temptation Island 2020 andranno in onda oggi martedì 28 luglio e giovedì 30 luglio 2020.

Per rivedere tutte le puntate di Temptation Island 2020 accanto a diverse clip esclusive basta andare sulla pagina dedicata al programma su www.mediasetplay.mediaset.it o, nel caso come detto, su Witty Tv e sull’app Mediaset Play abilitata per smartphone Android, iPhone e tablet.

Per riguardare Temptation Island 2020 in tv in modalità ‘replica classica’, il venerdì sera a partire dalle ore 21.05 va in onda su La5 (canale 30 del digitale terrestre) la replica della puntata trasmessa in prima visione il giovedì su Canale5.

Un bacio totalmente inaspettato, lacrime di rabbia e l'inizio di un falò di confronto accesissimo 🔥 Per rivedere la quarta puntata di #TemptationIsland cliccate subito QUI! Posted by Temptation Island on Friday, July 24, 2020

