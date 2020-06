Temptation Island 2020, ecco le nuove coppie: Anna e Andrea, e Sofia e Alessandro

Sono Anna e Andrea, e Sofia e Alessandro le nuove coppie annunciate per Temptation Island 2020. Il noto e atteso reality parte il 2 luglio su Canale 5: ed ecco dunque un quadro sulle coppie che partecipano e sulle principali indicazioni emerse.

Temptation Island 2020, ecco le nuove coppie

Si parte giovedì 2 luglio 2020 su Canale5 con alla nuova edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. Come noto ci saranno personaggi vip e persone comuni. Una separazione della durata di 21 giorni nel corso dei quali le fidanzate e i fidanzati avranno la chance di confrontarsi con un gruppo di single (i tentatori) che avranno il compito di spingerli a fare una riflessione circa le loro storie d’amore.

Sono sei le coppie scelte dalla produzione di Temptation Island: nel docu-reality ci saranno coppie famose e coppie nip.

Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e anche di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e poi di Valeria e Ciavy, e adesso Annamaria e Antonio, Andrea e Anna, Sofia e Alessandro.

Temptation Island andrà in onda in prima serata il giovedì su Canale5, a partire dalle 21.20 . Sarà possibile seguire la diretta in streaming su Mediaset Play.

Dunque come visto a Temptation Island 2020 è stata svelata la quinta coppia ufficiale: il reality dell’estate che dal 2 luglio, per sei puntate, in prima serata su Canale 5 sarà condotto da Filippo Bisciglia miscela nel cast coppie famose e persone sconosciute.

Se tra i vip abbiamo constatato la presenza di Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e la coppia formata dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso, sono quindi confermati anche i nomi successivi.

Dopo gli annunci delle coppie formate da Valeria (27 anni) e Ciavy (35 anni) e Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni), ecco arrivare anche Anna (37 anni) e Andrea (27 anni).

