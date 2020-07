Temptation Island 2020 oggi 16 Luglio 2020: dove vedere la puntata in diretta, in streaming e replica

Per la felicità dei suoi innumerevoli fan, oggi 16 Luglio 2020 ritorna una nuova puntata di Temptation Island 2020 e, stando al grande seguito che è subito scaturito intorno al format, l’attenzione altissima sarà rinnovata anche con grandi dati share questa sera. L’appuntamento è in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. La settimana scorsa, con la seconda puntata, Temptation Island 2020 è ulteriormente cresciuto in termini di seguito. Cosa accadrà stasera?

Lo scopriremo su Canale5. In più, per molti ci sarà la chance di vedere la puntata in streaming? E in replica? Andiamo a scoprire tutte le modalità per seguire Temptation Island 2020 e non perdersi neppure un attimo dello show dell’estate 2020.

Temptation Island 2020 oggi 14 Luglio 2020: orario, canali in diretta, in streaming e le repliche

Canale 5 trasmette Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che si occupa delle coppie di vip e nip alle prese con tentatori e tentatrici il cui scopo è provare a mettere in crisi le relazioni sentimentali dei partecipanti.

Le puntate vanno in onda tutti i giovedì in prima serata su canale5. Ma non solo: per vederle in streaming è possibile andare sul sito Mediaset Play. Sullo stesso sito e su Witty Tv sono disponibili le repliche delle puntate già andate in onda, oltre a vari altri contenuti inediti e video anticipazioni.

L’edizione 2020 di Temptation Island dunque giunge in tv, in chiaro, su Canale5 in prima serata dal 2 luglio. Come detto la guida Filippo Bisciglia, nella prima edizione del docu-reality post- coronavirus. Vi fanno parte coppie Vip e Nip: tra i famosi ecco Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso. Sono sei le puntate per la nuova stagione del format, in prima serata il giovedì. Il docu-reality è prodotto da Fascino di Maria De Filippi si svolge nell’Is Morus Relais, un villaggio vacanze in Sardegna. Il programma è basato sul format originale “Vero Amore”, trasmesso su Canale5 nel 2005, è rimodulato in onda nel 2014 con il nome Temptation Island.

Dove vedere Temptation Island 2020 in streaming

A parte su Canale5, le puntate di Temptation Island sono disponibili in streaming sul sito Mediaset Play e su Witty Tv e sull’app Mediaset Play. Su questi stessi netwtork ecco le repliche on demand, a partire dal giorno dopo la messa in onda della diretta su Canale5, e una serie importante di contenuti extra, come le clip di presentazione delle coppie, oltre a brevi video anticipazioni che richiamano alle puntate inedite, caricate anche sugli account social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram del programma.

Ci sono poi anche le clip che svelano tutto sui tentatori e le tentatrici protagoniste. Le puntate di Temptation Island in diretta saranno in onda su Canale5 il giovedì sera a partire dalle 21.10. L’attesa maggiore è durante i falò: settimana dopo settimana le coppie sono alla prova per le storie d’amore, in attesa di un confronto finale nel quale decideranno se uscire in coppia o separati.

