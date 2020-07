Temptation Island 2020, oggi 28 Luglio 2020 la quinta puntata in diretta: anticipazioni, orario, dove vederla, repliche e streaming

Temptation Island 2020 torna in tv oggi 28 Luglio 2020 con la quinta puntata in diretta: come sempre, su canale5, il reality dei sentimenti e delle tentazioni ci aspetta in onda ed è in corso, in queste ore, tutto il movimento dei rumors e delle anticipazioni. Che cosa ci aspetta stasera in tv? E qual è l’orario, e dove vedere la puntata, oltre che sull’ammiraglia Mediaset? Ci saranno repliche e passaggi in streaming?

Canale 5, Diretta TV – la quinta puntata di Temptation Island 2020 oggi 28 Luglio

Temptation Island 2020, il noto docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, torna in onda su Canale 5 oggi. Come sappiamo, infatti, anche se l’appuntamento era fissato per ogni giovedì in prima serata, questa settimana, andrà in onda anche di martedì per poter offrire un doppio appuntamento e concludere i giochi in brevissimo tempo.

Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island 2020? Questa sera, per la prima volta in stagione di martedì, andrà in onda la quinta puntata della settima edizione di Temptation Island.

I fan sono in fibrillazione e le principali attenzioni sono rivolte verso Annamaria e Antonio, protagonisti del falò di confronto anticipato alla fine della precedente puntata. Per la coppia, arriverà il momento della verità e questa sera, inevitabilmente, scopriremo la loro decisione.

Nella quinta puntata, c’è spazio anche per altro. Infatti vedremo gli ultimi falò dei fidanzati e delle fidanzate e una delle coppie tra Anna-Andrea, e soprattutto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro-Lorenzo Amoruso.

Temptation Island 2020: dove vedere la quinta puntata

La quinta puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35. La puntata intera sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. Dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile su Witty Tv.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del programma. C’è anche un account ufficiale su Twitter: @TemptationITA. L’hashtag ufficiale con il quale si può commentare la puntata e i suoi protagonisti è il seguente: #temptationisland.