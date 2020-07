Temptation Island 2020 oggi 9 Luglio 2020: dove vedere la puntata in diretta, in streaming e replica

Ci siamo, allacciate le cinture: oggi 9 Luglio 2020 torna una nuova puntata di Temptation Island 2020 e, ragionando dal clamore che è subito emerso intorno al format, l’attenzione altissima sarà rinnovata anche con grandi dati share questa sera. L’appuntamento, come tutti sanno, è in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Ma quello che tanti si chiedono è: dove vedere la puntata in diretta e, nel caso, in streaming? E in replica? Andiamo a scoprire tutte le modalità per vedere Temptation Island 2020 e non perdersi neppure un minuto dello show dell’estate 2020.

Temptation Island 2020 oggi 9 Luglio 2020: orario, canali in diretta, in streaming e le repliche

Canale 5 trasmette Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che racconta le gesta di coppie di vip e nip alle prese con tentatori e tentatrici il cui intento è provare a mettere in crisi le relazioni amorose dei partecipanti.

Le puntate vanno in onda tutti i giovedì in prima serata su canale5, ovvio. Ma non solo: se volete vederle in streaming è possibile farlo sul sito Mediaset Play. Sullo stesso sito e su Witty Tv sono disponibili le repliche delle puntate già andate in onda, oltre a una serie di contenuti inediti e video anticipazioni.

L’edizione 2020 di Temptation Island va in onda su Canale5 in prima serata dal 2 luglio. Come detto la guida Filippo Bisciglia, nella prima edizione del docu-reality post- coronavirus. Vi partecipano coppie Vip e Nip: tra i famosi c’è Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso. Sono sei le puntate per la nuova stagione del format, in prima serata il giovedì. Il docu-reality è prodotto da Fascino di Maria De Filippi e va in onda dall’Is Morus Relais, un villaggio vacanze in Sardegna. Si basa sul format originale “Vero Amore”, trasmesso su Canale5 nel 2005, è rimodulato in onda nel 2014 con il nome Temptation Island.

Dove vedere Temptation Island 2020 in streaming

Oltre a essere su Canale5, le puntate di Temptation Island sono disponibili in streaming sul sito Mediaset Play e su Witty Tv e sull’app Mediaset Play. Tra le altre cose, sulle stesse piattaforme le repliche on demand, a partire dal giorno dopo la messa in onda della diretta su Canale5, e una valanga di contenuti extra, quali le clip di presentazione delle coppie, oltre ad alcune brevi video anticipazioni che rimandano alle puntate inedite, in genere caricate anche sugli account social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram del programma.

Disponibili anche le clip che raccontano i tentatori e le tentatrici protagoniste. Le puntate di Temptation Island in diretta saranno in onda su Canale5 il giovedì sera a partire dalle 21.10. Il momento clou è quando, durante i falò, settimana dopo settimana le coppie mettono alla prova le storie d’amore, in attesa di un confronto finale nel quale i protagonisti decideranno se uscire in coppia o separati.

