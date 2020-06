Temptation Island 2020, partenza giovedì 2 luglio 2020: canale, orario, vip, conduce Filippo Bisciglia

Ci siamo: Temptation Island 2020 prende il via giovedì 2 luglio 2020. Temptation Island, che sarà condotto da Filippo Bisciglia arriva dunque a ‘dama’ e i tanti fan del noto reality possono segnarsi in rosso la data d’inizio.

Ancora pochi giorni e sarà aperto il ‘sipario’ di Temptation Island. Il reality dei sentimenti e delle coppie è il primo dopo il Coronavirus: fa ritorno in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio. A dare l’annuncio della data di partenza è la stessa trasmissione via social.

Temptation Island 2020, partenza giovedì 2 luglio 2020: la formula, a che ora, chi ci sarà

Il reality, condotto da Filippo Bisciglia, anticipa di una settimana la messa in onda, visto che in precedenza era programmata per il 7 luglio. Qui l’annuncio dell’inizio del programma.

Ma chi ci sarà in gara? Dopo i primi rumors si sono svelati i primi nomi.

Quali coppie avranno deciso di mettersi in discussione in questa edizione che, lo ricordiamo, per la prima volta mescola vip e persone comuni? Per il momento, sono ufficializzate le partecipazioni di Antonella Elia con il fidanzato Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso.

