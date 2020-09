Temptation Island 2020, puntata di oggi 30 settembre su Canale5 con Alessia Marcuzzi: anticipazioni, coppie rimaste, streaming e repliche

Ritorna in onda questa sera 30 Settembre 2020, Temptation Island 2020: il reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici che mette in gioco le coppie sull’isola, fa dunque ritorno sempre su canale5 anche questa sera 30 settembre 2020 in prima serata con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi torna come conduttrice e dovrà gestire le sei coppie, non famose, nel gestire tutti i meccanismi del game il cui scopo è mostrare quanto e sé l’amore tra di loro sia in grado di durare. Ecco tutte le anticipazioni, su coppie, su come funziona il game, qual è il regolamento e dove si svolge il reality.

Temptation Island: a che ora, quale giorno, canale, quali sono le coppie rimaste

Temptation Island torna oggi Mercoledì 30 settembre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island dunque sei sono le puntate previste in cui i protagonisti sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Nel nuovo appuntamento di oggi 30 Settembre 2020 con Temptation Island, il reality guidato da Alessia Marcuzzi è alla svolta. La scorsa settimana Anna e Gennaro sembravano indirizzati alla conclusione della loro storia d’amore ma andrà proprio così? Oppure arriverà un riavvicinamento della coppia? E ancora è in discussione il continuum nei sentimenti di Alberto e Speranza, mentre si valutano Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide. Alle quattro coppie rimaste all’interno dei villaggi, se ne aggiunge un’altra: quella formata da Francesca e Salvo. Sono insieme da 5 anni, convivono da 3 a Milano ma sono entrambi originari della Basilicata. A scrivere a Temptation Island è Francesca.

All’interno del resort le sei coppie vivono separate in due villaggi differenti (quello dei fidanzati e quello delle fidanzate), senza contatti con il mondo di fuori, per tre settimane in cui vengono seguite 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, in buona sostanza riuscire a valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione, resistendo alle tentazioni dei single.

Temptation Island: chi sono i single, tentatori e tentatrici

Ad accompagnare la avventura dei fidanzati/e in Sardegna, infatti ci saranno 22 single con i quali potrebbe instaurarsi un rapporto di amicizia o anche dell’altro, e come spesso succede questo potrebbe portare delle ombre sul futuro delle coppie. I single che partecipano sono 22: Filippo, Lorenzo, Steve, Mario, Antonio, Alberto, Gianluca, Roberto, Stefano, Ettore e Michael. Le donne invece sono: Vanessa, Giovanna, Ginevra, Emanuela, Ester, Eleonora, Adelaide, Giada, Benedetta, Nunzia e Giulia.

Temptation Island 2020: quando inizia e come funziona il gioco

Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 dunque vi è il debutto della edizione di Temptation Island, con sei nuove puntate. Il meccanismo del docu-reality, che si svolge nella cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna, è conosciuto: per mettere alla prova la loro storia d’amore le sei nuove coppie protagoniste (Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo) si separeranno per tre settimane senza contatti con il mondo esterno. Nel corso della permanenza nel resort i fidanzati e le fidanzate potranno vedere attraverso dei video i partner, e nel caso ottenere un incontro attraverso il falò di confronto immediato.