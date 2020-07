Temptation Island 2020, quando va in onda la prossima puntata: 28 Luglio 2020 quinta puntata su Canale 5, anticipazioni, orario, repliche e streaming

C’è grande curiosità, specie alla luce delle decisioni relative alla scelta di puntare su un doppio appuntamento, per capire quando andrà in onda la prossima puntata di Temptation Island 2020. Proviamo a fare chiarezza in questo senso su giorni, orari e canali, oltre che su repliche e streaming. Dunque, quando vedremo su canale5 la prossima puntata di Temptation Island 2020?

Temptation Island 2020, quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda martedì 28 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. Al contrario delle scorse settimane, per la quinta e sesta puntata di Temptation Island l’azienda Mediaset ha scelto di mandare in onda due puntate nel corso della stessa settimana. Le ultime puntate di Temptation Island 2020 andranno in onda martedì 28 luglio e giovedì 30 luglio 2020.

Nel mentre è possibile vedere la quarta puntata di Temptation Island 2020 in replica in tv e b. Infatti Giovedì 23 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del reality condotta da Filippo Bisciglia. In tal senso Mediaset offre la chance di rivedere online tutti i passaggi trasmessi in tv grazie al portale Mediaset Play.

Per rivedere tutte le puntate di Temptation Island 2020 ed alcune clip esclusive basta andare sulla pagina dedicata al programma su www.mediasetplay.mediaset.it o, eventualmente, su Witty Tv e sull’app Mediaset Play disponibile per smartphone Android, iPhone e tablet.

Per riguardare Temptation Island 2020 in tv invece come noto, il venerdì sera a partire dalle ore 21.05 va in onda su La5 (canale 30 del digitale terrestre) la replica della puntata trasmessa in prima visione il giovedì su Canale5.

Questo è stato uno dei momenti più imperdibili recenti: pronti a rivederlo e a gustarsene altri?