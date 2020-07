Temptation Island 2020, quanto ha fatto di ascolti TV la puntata di ieri 28 Luglio 2020: dati auditel e share del reality di Canale 5

Ancora una volta attesissimo, e tra l’altro in una veste speciale contraddistinta dalla doppia puntata in una sola settimana, Temptation Island 2020 anche ieri, a quanto pare, sulla scia dei primi dati auditel arrivati in questi minuti, non ha deluso le attese. Anzi.

Sulla scia di un crescente consenso e di una attenzione mediatica incredibile, tanto da presentarsi prima e confermarsi poi come l’evento televisivo dell’estate, ecco infatti che, ancora una volta il reality dei sentimenti e delle tentazioni ha raccolto nuovi dati a dir poco in ascesa, assestandosi come uno dei programmi più seguiti non solo di Mediaset e del periodo estivo in quanto tale, ma anche dell’intera stagione televisiva.

Quanto ha fatto di ascolto ieri sera martedì 28 luglio 2020 dunque il reality Temptation Island 2020? Ecco tutti i dati.

Temptation Island 2020, ascolti tv di ieri, martedì 28 luglio 2020

In base agli ascolti Tv di ieri, martedì 28 luglio 2020 e dunque ai dati ufficiali relativi a auditel e share, tra i programmi dei principali canali televisivi la scena è stata dominata proprio da Temptation Island 2020.

Seguendo i numeri dei risultati dei dati di ascolto e share che si riferiscono al prime time, ieri, 28 Luglio 2020 l’auditel ha visto una sfida contraddistinta proprio dalla forte attesa per il reality condotto da Filippo Bisciglia. Che ricordiamo, questa settimana bissa l’appuntamento, arrivando in tv anche giovedì 30 Luglio 2020.

In particolare per la prima serata di ieri 28 luglio 2020, quando ha raccolto temptation Island? La quinta puntata di Temptation Island 7 andata in onda su Canale5 ha conquistato ben 3.711.000 spettatori con uno share del 24%. Questo dato non solo conferma il reality come leader della serata, ma evidenzia anche una crescita costane dello stesso.

Se si pensa infatti che nella serata di ieri, su Rai1 la replica di Sorelle ha ottenuto un seguito di 1.746.000 spettatori pari al 9.4% di share, si parla di numeri evidentemente differenti, e tutti, come si evince, ad appannaggio del reality di Mediaset.

Ancora più indietro si assestano gli altri programmi della serata in tutti gli altri canali. Per esempio Rai2 la 23° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha conquistao 673.000 spettatori (3.6% di share) e la stessa Italia1 con Chicago PD 6 ha fatto 1.085.000 spettatori (6.1%).

Sembra aver raggiunto un buon risultato Rai3 con la seconda puntata di Bodyguard, seguita da 895.000 spettatori con il 4.6%, e anche la scelta di Rete4 (Giù al Nord: 848.000 spettatori, 4.6%). Chiaramente, numeri che devono comunque fare i conti con l’incetta di interesse che ha catturato appunto Temptation Island 2020, in modo evidente capace di sottrarre a ognuno dei competitor una importante fetta di pubblico e di punti share.