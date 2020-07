Temptation Island 2020, quanto ha fatto di ascolti TV l’ultima puntata di ieri 30 Luglio 2020: dati auditel e share del finale di stagione del reality di Canale 5

Era a dir poco attesissimo, ed è stato carico di pathos, adrenalina, sorprese e stupori. Non ha certo deluso, anzi, ha già lasciato i suoi fan con nostalgia: stiamo parlando di Temptation Island 2020 che ieri sera 30 Luglio è arrivato in onda con l’ultima puntata della stagione.

In una settimana nella quale si è vista una doppia puntata in Temptation Island 2020 anche ieri è stata premiata dai dati auditel arrivati in questi minuti. Confermandosi come lo show dell’estate.

Sulla falsariga di un consenso mediatico lungo tutta la stagione, infatti, Temptation Island 2020, il reality dei sentimenti e delle tentazioni ha raccolto nuovi dati in ascesa, assestandosi come uno dei programmi più seguiti della stagione di Mediaset.

Leggi anche: Temptation Island 2020: cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine delle registazioni? Chi si è lasciato, chi sta insieme

Quanto ha fatto di ascolto ieri sera giovedì 30 luglio 2020 dunque il reality Temptation Island 2020 con la sua ultima puntata? Ecco tutti i dati.

Temptation Island 2020, ascolti tv ultima puntata giovedì 30 luglio 2020

In base agli ascolti Tv di ieri, giovedì 30 luglio 2020 e dunque ai dati ufficiali relativi a auditel e share, tra i programmi dei principali canali televisivi la scena è stata dominata proprio da Temptation Island 2020. L’ultima puntata del reality è stata seguitissima.

aggiornamento ore 1.45

Prendendo i numeri dei risultati dei dati di ascolto e share che si riferiscono al prime time, ieri, 30 Luglio 2020 l’auditel ha visto una sfida contraddistinta proprio dalla forte attrazione per il reality condotto da Filippo Bisciglia. Che ricordiamo, questa settimana bissava l’appuntamento, arrivando in tv dopo martedì 28 anche ieri, giovedì 30 Luglio 2020.

Il programma clou du Canale 5 Temptation Island ha infatti ottenuto di tener compagnia a ben 4.029.000 spettatori pari al 28% di share. Quella che è rappresentata come la diretta concorrente per definizione, vale a dire Rai1, con Scusate se Esisto! ha attirato invece 2.097.000 spettatori pari all’11.7% di share. Si tratta dunque di un distacco netto di, più o meno, due milioni di persone che in termini di share diventa equivalente come si evince a 16,3 punti percentuali di distacco.

Leggi anche: Temptation Island 2020: dove vedere l’ultima puntata in TV oggi 30 luglio 2020, streaming e repliche, canali, orari, internet e App

aggiornamento ore 8.00

E’ evidente come poi la differenza si estenda prendendo come riferimento i dati di ascolto degli altri canali quanto alle loro offerte in prime time: su Rai2 Hawaii Five-0 ad esempio ha ottenuto 957.000 spettatori pari al 4.9% di share e NCIS New Orleans si è portato lievemente su con 995.000 (5.4%).

C’è poi il dato di Italia 1 con Io, Robot pari a 970.000 spettatori (5.7%). Numeri che si estendono anche al confronto con i risconti di Rai3 (con In Arte Ornella Vanoni si è arrivati a 611.000 spettatori e ad uno share del 3.3%) e Rete4 (con I Legnanesi è stato fatto 613.000 spettatori con il 3.7% di share.) che, a loro volta, devono fare i conti con La7, laddove In Onda ha ottenuto 794.000 spettatori euno share del 4.5%, staccandosi tra le altre cose anche dagli altri competitor come TV8 (Api Assassine ha segnato il 2% con 381.000 spettatori) e Nove (Under Suspicion: 292.000 spettatori, 1.7%).

aggiornamento ore 10.36