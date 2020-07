Temptation Island 2020, Replica in tv dell’ultima puntata 30 Luglio 2020, dove guardarla, canali, orario, streaming

Siamo arrivati al finale di stagione: come finisce Temptation Island 2020? Che cosa è successo alle coppie in gara? Come è andata a finire per i fidanzati vip e nip rispetto alle diverse incomprensioni, gli approcci con tentatrici e tentatori? Ci siamo. E’ arrivato il momento di rivelare tutto.

Il 30 luglio 2020 la ‘dead-line’ è marcata: perchè è il giorno, o meglio la serata, dell’ultima puntata di Temptation Island 2020. Come ben sanno i fan del programma sono state messe in calendario tv ben due puntate in una sola settimana, rispettivamente nei giorni del 29 luglio e del 30 luglio, andando così a concludere tutte le dinamiche nell’isola delle tentazioni.

Le coppie rimaste, vip e nip, hanno dunque fatto i conti con i loro sentimenti, con le tentazioni. Nella serata del 30 luglio con l’arrivo della puntata finale l’attesa è ancora più alta. Ma per chi si perde la puntata? Dove e come si può rivedere la replica della puntata finale di Temptation Island del 30 Luglio 2020? Esiste la possibilità di vederla anche in streaming? E se sì, come fare, e da quando?

L’edizione di Temptation Island 2020 come noto viene messa in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, ma questa settimana ha raddoppiato, anticipando una puntata al 28 Luglio. Dunque per la finale, il procedimento è lo stesso di sempre. Infatti, per la puntata finale del 30 Luglio 2020 non ci saranno eccezioni quanto alle modalità delle repliche.

Il reality, divenuto l’evento televisivo estivo del 2020, è un punto di riferimento pubblico, che segue il reality dei sentimenti e delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, e si gode puntata dopo puntata le evoluzioni delle coppie.

Si è arrivati poi in un lampo alla puntata finale del 30 luglio 2020: ma chi non può vederla come farà? Esiste la possibilità di seguire le repliche oppure la puntata in streaming?

Leggi anche: Temptation Island 2020 oggi 9 Luglio 2020: dove vedere la puntata in diretta, in streaming e replica

Chiunque non possa vedere la puntata dello show, non ha nulla da temere. Ecco dove e quando rivedere le repliche di Temptation Island in streaming e in tv.

Temptation Island 2020, quando e dove rivedere la replica in TV dell’ultima puntata

La nuova edizione di Temptation Island va in onda questo giovedì, 30 luglio, in prime time su Canale 5. Con Filippo Bisciglia alla guida del programma Mediaset che fa record di telespettatori si è arrivati alla edizione 2020. Come ben noto, al centro del programma ci sono le coppie vip e quelle nip, oltre al corpo di tentatrici e tentatori. Essendo l’ultima puntata, i brividi attesi e l’attenzione sono altissimi.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: tutti i nomi, ecco chi sono i vip

A Temptation Island le coppie vip hanno scelto di mettere alla prova il loro amore e sono formate da: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e poi ci sono i nip, vale a dire:

aggiornamento ore 1,13

Le coppie, separate per 21 giorni un resort in Sardegna, sono messe alla di fronte ai tentatori e tentratrici, ragazzi e ragazze single. Per continuare a seguire le gesta delle coppie ancora in gara ecco quando e dove vedere le repliche di Temptation Island 2020. Come noto, sono rimaste solo tre coppie, di cui due vip.

Leggi anche:Simona Pappalardo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Temptation Island in replica su Mediaset Play, Witty Tv e La5

Il reality dei sentimenti e delle tentazioni va in onda tutti i giovedì in prima serata su canale 5, però Mediaset consentendo di vedere il programma quando si vuole attraverso le repliche e di contenuti extra. Infatti Temptation Island è disponibile in diretta streaming sul sito di Mediaset Play. E inoltre, per arricchire il tutto, su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate in ogni momento.

Leggi anche: Pavlina Holubova: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

aggiornamento ore 6.00

Temptation Island: repliche e clip inedite e esclusive, ecco come e dove

Sul sito ufficiale di Witty Tv sono disponibili le puntate del format e si può assistere a delle clip esclusive ed inedite. E poi, in aggiunta: Mediaset Play è disponibile sul pc, smartphone, tablet, smart tv e per godere del contenuto bisogna solo iscriversi al portale con la email o tramite il tuo account personale di Facebook.

Leggi anche:Temptation Island 2020, chi sono Sofia e Alessandro: età, lavoro, Instagram (VIDEO)

Se poi si ha poi una Smart TV ci sono diversi contenuti on demand di Mediaset Play da gustasi sulla tv di casa. Serve appena sintonizzare Canale 5 (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e premere il tasto “Freccia su” del telecomando e cercare “Temptation Island” tra i programmi disponibili in replica.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Anna e Andrea: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO)

Temptation Island: repliche su LA5, quando e a che ora: e su Sky Q c’è il comando vocale

Per chi è ha l’abbonamento a Sky e ha lo Sky Q c’è inoltre il catalogo di Mediaset Play dal telecomando e dal comando vocale presente sempre sul telecomando, lo si consulta dicendo “Mediaset Play”.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO presentazione)

E infine, anche le repliche classiche. Infatti su La5, canale 30 del Digitale Terrestre è visibile in replica dell puntate di Temptation Island ogni venerdì in prima serata alle ore 21.05 circa.

Leggi anche: Bianca Concavo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

aggiornamento ore 10.20