Temptation Island 2020, Replica in TV: quanto vedere la seconda puntata di ieri, 9 Luglio e dove

La brillante edizione di Temptation Island, in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, sta raggiungendo sempre di più degli incredibili picchi di ascolto. Anticipato da una grande curiosità e attesa da parte del pubblico, il noto reality dei sentimenti e delle tentazioni è sempre più votato a diventare il programma dell’estate 2020. A condurre il reality, entrando tra i viluppi amorosi delle 6 coppie è Filippo Bisciglia. Molti hanno seguito la puntata di ieri 9 Luglio 2020, che è già un cult. Ma come fare per rivederla?

Ecco: se vi siete persi la puntata dello show, non c’è da preoccuparsi. Ecco dove e quando rivedere le repliche di Temptation Island in streaming e in tv.

Temptation Island 2020, quando e dove rivedere la replica in TV

La nuova edizione di Temptation Island va in onda ogni giovedì in prime time su Canale 5. Con Filippo Bisciglia ottimo timoniere del celebre format Mediaset che fa incetta di milioni di telespettatori si è giunti alla settima edizione.

A Temptation Island come noto le coppie che hanno scelto quest’anno di mettere alla prova il loro rapporto sono formate da: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e poi i nip, ovvero:

Le coppie saranno, come ampiamente risaputo, separate per 21 giorni un resort in Sardegna. I fidanzati e le fidanzate sono messi alla prova dai tentatori, ragazzi e ragazze single che proveranno a minare il loro amore per il partner. Nella prima puntata del 2 Luglio ne sono già successi di belle. Prova ne è il successo intorno a Lorenzo Amoruso e il suo famigerato grido.

Ve lo siete perso? Niente paura: ecco quando e dove vedere le repliche di Temptation Island 2020.

Temptation Island in replica su Mediaset Play, Witty Tv e La5

Il reality dei sentimenti e delle tentazioni va in onda tutti i giovedì in prima serata su canale 5, ma Mediaset Il programma può essere visto dove e quando si vuole attraverso una scelta molto lungimirante in termini di repliche e di contenuti extra. Infatti Temptation Island è disponibile alla visione in diretta streaming sul sito di Mediaset Play. E per di più su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate in ogni momento.

Nel corso delle prime due puntate, il programma ha davvero fatto incetta di ascolti e da questo punto di vista anche le repliche, che la settimana scorsa sono state molto seguite, non hanno fatto deludere chi le ha programmate. Un successo, quello del format della De Filippi, che del resto è radicato nel tempo. Cosa è successo ieri sera? Basta vedere le repliche se ve lo siete perso.

Temptation Island: repliche e clip inedite e esclusive, ecco dove

Per di più, anche sul sito ufficiale di Witty Tv sono caricate le puntate del format ed è possibile accedere a clip esclusive ed inedite.

E ancora: Mediaset Play è disponibile sul pc, smartphone, tablet, smart tv e per accedere al contenuto occorre solo iscriversi al portale con la email o tramite il tuo account personale di Facebook.

Inoltre con una Smart TV è possibile vedere tutti i contenuti on demand di Mediaset Play anche sulla tv di casa. Basta sintonizzare Canale 5 (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e appare a premere il tasto “Freccia su” del telecomando: a questo punto basta cercare “Temptation Island” tra i programmi disponibili in replica.

Temptation Island: repliche su LA5, quando e a che ora: e su Sky Q c’è il comando vocale

Per chi è abbonato a Sky e possiede lo Sky Q puoi accedere direttamente al catalogo di Mediaset Play dal telecomando e dal comando vocale presente sempre sul telecomando, pronunciando “Mediaset Play”.

Anche La5 canale 30 del Digitale Terrestre trasmette in replica le puntate di Temptation Island ogni venerdì in prima serata alle ore 21.05 circa.

