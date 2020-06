Temptation Island 2020: svelate quattro coppie, ecco chi sono

Sono venute fuori nuove indicazioni sulle coppie di Temptation Island 2020: il reality di canale 5 che verrà condotto da Filippo Bisciglia ha già nel suo carnet quattro coppie ufficiali.

Il programma, che quest’anno andrà in onda in versione mista, ovvero metterà insieme vip e persone non note in un unico format, ha già una sua data di debutto: il 2 luglio 2020.

Leggi anche: Temptation Island 2020, partenza giovedì 2 luglio 2020: canale, orario, vip, conduce Filippo Bisciglia

Ma quali sono dunque le due coppie che si aggiungono alle prime due già rivelate da giorni?

Temptation Island 2020: ecco le prime 4 coppie

Antonio e Annamaria sono la quarta coppia 2020. Tramite il profilo Instagram ufficiale del programma è stato proposto il video di presentazione che introduce i due.

“Mi piacciono le donne, ho fatto degli errori”, ammette lui. Annamaria, invece, dichiara: “Lo perdono sempre perché ho paura di restare da sola”.

Leggi anche: Pietro Delle Piane, chi è il compagno di Antonella Elia: età, lavoro, Instagram, Gf Vip, tradimento, Temptation Island Vip

Temptation Island 2020 ufficializza dunque la quarta coppia di questa edizione. In precedenza era stata resa nota anche la partecipazione al docu-reality di Canale5 di un’altra coppia: si tratta di Valeria e Ciavy.

A loro, in questa stagione si aggiungono Antonio e Annamaria: entrambi campani, lei 43 anni, lui 33. Partecipano a Temptation Island per testare la solidità del loro amore dopo una serie di errori dell’uomo che ha ammesso le sue colpe a telecamere accese.

“Sono Annamaria e ho 43 anni”, Annamaria dice, nel presentarsi. Il suo compagno fa lo stesso, ammettendo le sue debolezze come in un biglietto di presentazione: “Sono Antonio, ho 33 anni e sono di Napoli. Di due cose sono sicuro nella vita: una è che sono napoletano, l’altra è che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché mi è capitato di fare dei piccoli errori”.

E lei ha risposto: “Lo perdono sempre perché ho paura di restare da sola”, ammette la donna. “Voglio andare a Temptation per dimostrare ad Annamaria che a 33 anni ho messo la testa a posto”. Ma Annamaria è scettica: “Io voglio capire se Antonio è la persona adatta a me. Non per l’età, proprio per l’immaturità che mi ha dimostrato fino a oggi”.

Temptation Island 2020, svelate 4 coppie

Con Antonio e Annamaria siamo a 4 coppie già presentate in vista della nuova edizione di Temptation Island in partenza giovedì 2 luglio. Tra loro come detto anche Valeria e Ciavy. Con loro anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e l’altra da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.