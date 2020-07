Temptation Island, anticipazioni puntata di oggi 16 luglio 2020: per tre coppie in crisi, quali sono, cosa succede, chi rischia

Temptation Island, anticipazioni puntata di oggi 16 luglio 2020: per tre coppie in...

Questa sera, 16 luglio 2020 andrà in onda un’altra puntata del reality show Temptation Island, il reality dei sentimenti e delle tentazioni con coppie vip e nip che provano a mettere alla prova la solidità dei loro rapporti sentimentali. Come sempre in onda su canale5 anche oggi 16 luglio 2020 la puntata di Temptation Island è accompagnata da tanta attesa, rumors e indiscrezioni.

Stando alle anticipazioni la puntata odierna promette pathos elevatissimo, e alcuni rischi per alcune coppie. Ma quali sono? Tra alcune delle coppie ancora presenti nel programma ci sono momenti di tensione e di dubbio. Andiamo a scoprire tutto.

Temptation Island, anticipazioni 16 luglio 2020: per tre coppie è il momento della verità

Prosegue il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che anche per questa edizione di “Temptation Island” sta conquistando il pubblico di Canale 5. Ottimi ascolti, e struttura del programma non modificata se non con delle migliorie a livello di format e per via dell’’emergenza per il Covid-19.

Nella scorsa puntata ci siamo emozionati per l’uscita di Sofia e Alessandro che hanno deciso di tornare alla loro vita di tutti i giorni, insieme e innamorati più che mai. Ecco come fare per rivedere questa puntata in replica.

Al momento quindi sono presenti 5 coppie sull’isola delle tentazioni; ma cosa succederà e quali dinamiche si andranno a creare in questa puntata del 16 Luglio 2020? Tra le coppie, quella che più fa discutere è formata da Valeria e Ciavy. In coppia da 4 anni, erano arrivati con tanto di corposa presentazione al reality nella quale avevano spiegato chi fossero. Nel mezzo, durante il format, pare esserci finito il tentatore Alessandro, volto noto ai fan di “Uomini e Donne” che lo hanno visto corteggiare Giulia Quattrociocche.

Temptation Island, 3 coppie rischiano di lasciarsi

Dunque pare che tra ammiccamenti e coccole, Valeria e Alessandro si stiano avvicinando molto , tanto da far arrabbiare di Ciavy che, di contro, pare subire il fascino della sua tentatrice. A questo punto, è capitato a Valeria perdere la pazienza nel vedere un “quasi bacio” tra il suo fidanzato e la single. La sua replica: andare in giro per l’isola mano nella mano, con Alessandro. A questo punto Ciavy, chiederà un falò anticipato.

Un’altra coppia che inizia a barcollare è quella formata da Amoruso e Manila. L’ex calciatore sembra non felice del comportamento della sua donna nel villaggio dei single. Lei sembra raccogliere molto consenso tra tentatori e lusingata delle potenziali avance. Ma è proprio così?

Perplesso, Nazzaro, Amoruso si è sfogato: “Pensavo fosse amore invece era un calesse che probabilmente prenderà un’altra strada…” e ha mostrato di avere dubbi sul futuro della loro storia. Infine, ecco Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrano essere a un bivio: “Bravo si è vendicato. Peccato che lo lascio.“, ha chiosato l’ex ragazza di “Non è la Rai” in merito al compagno.