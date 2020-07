Temptation Island, anticipazioni puntata di oggi 23 luglio 2020: coppie rimaste, quali sono, cosa succede, chi rischia

Temptation Island, puntata di oggi 23 luglio 2020: questa sera, 23 luglio 2020 come tutti i giovedì in prima serata su Canale5 andrà in onda un’altra puntata del reality show Temptation Island, il reality dei sentimenti e delle tentazioni con coppie vip e nip che vogliono mettere alla prova la solidità dei loro rapporti d’amore. Come sempre in onda su canale5 anche oggi 23 luglio 2020 la puntata di Temptation Island è anticipata da tanta attesa, voci e indiscrezioni.

Stando alle anticipazioni la puntata odierna promette un livello di tensione elevatissimo, e alcuni rischi per le coppie rimaste. Ma quali sono? Andiamo a vederci chiaro da vicino.

Temptation Island, anticipazioni 23 luglio 2020: il momento clou della stagione

Continua il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che anche per questa edizione di “Temptation Island” sta conquistando il pubblico di Canale 5. Ottimi ascolti, e stories del programma ripresa sulla falsariga delle edizioni precedenti nonostante l’emergenza per il Covid-19.

Nella scorsa puntata ci siamo emozionati oltre che per la vicenda di Sofia e Alessandro che hanno deciso di tornare alla loro vita di tutti i giorni, anche per le vicende di Ciavy e Valeria, oltre che per la piega che ha preso la storia tra Antonella Elia e Delle Piane.

Ecco come fare per rivedere questa puntata in replica.

La messa in onda della quarta puntata è dunque per oggi giovedì, 23 luglio, mentre è assodato che tutto verrà concluso entro Luglio: infatti, gli ultimi due appuntamenti sono previsti per martedì 28 e giovedì 30 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. In questo modo il programma si evita la prima serata del 6 agosto, in attesa di iniziare a settembre con nuovi protagonisti e il volto di Alessia Marcuzzi.

Ecco dunque i prossimi appuntamenti:

-Quarta Puntata: Giovedì 23 Luglio 2020

-Quinta Puntata: Martedì 28 luglio 2020

-Sesta Puntata: Giovedì 30 luglio 2020

Al momento quindi sono presenti coppie a rischio sull’isola delle tentazioni; ma cosa accadrà e quali logiche relazionali si andranno a creare in questa puntata del 23 Luglio 2020? Tra le coppie, dopo la vicenda di quella formata da Valeria e Ciavy. In coppia da 4 anni, erano arrivati al reality spiegando chi fossero, si smuovono sempre più le acque grazie a tentatrici e tentatori. Che cosa accadrà dunque questa sera, in prima serata su canale5 nel corso della puntata numero quattro di Temptation Island 2020?

