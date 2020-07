Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi Pietro Delle Piane? L’indiscrezione

La nuova stagione di Temptation Island è appena all’inizio, domani andrà infatti in scena la seconda puntata, ma sono già molte le indiscrezioni riguardanti il programma. Specialmente per quanto riguarda una coppia: quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lo spoiler, riporta Blastingnews, arriva dall’influencer Amedeo Venza, che ha anticipato una scena veramente scottante.

Si vocifera, infatti, che nel corso del falò di confronto tra la coppia, Antonella Elia abbia preso a schiaffi il compagno Pietro Delle Piane, per via del suo comportamento con le tentatrici che popolano l’isola sulla quale le coppie sono chiamate a dar prova del loro amore. Una scena che se fosse confermata avrebbe del clamoroso.

Temptation Island, cosa aspettarsi

E’ bene però prendere col favore del dubbio l’affermazione fatta dall’influencer, anche perché le registrazioni del nuovo Temptation island sono ancora in fase di svolgimento. Come ogni anno il popolare programma mette alla prova alcune coppie che decidono di comune accordo di misurare il loro amore o quantomeno la voglia di rimanere ancora insieme.

Un percorso spesso tortuoso che porta a tristi epiloghi come una fine anticipata di una storia duratura. Raramente però si è vista una colluttazione fisica, seppur leggera, tra le coppie. Se confermata quella di Antonella Elia sarebbe la prima. Per capire se quanto affermato da Amedea Venza è vero non resta altro quindi che seguire le prossime puntate del porgramma in onda su Canale 5.