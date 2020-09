Temptation Island, chi sono Anna e Gennaro, età, professione, social e vita privata della coppia del reality di Canale 5

Temptation Island 2020, il famoso e seguito reality dei sentimenti e delle tentazioni è tornato in onda il 16 settembre 2020 in prima serata su canale5 con la guida di Alessia Marcuzzi. E come si sa, i protagonisti sono coppie che di fronte alle telecamere devono resistere ai ‘corteggiamenti’ dei single, e mettere alla prova i loro sentimenti.

Si parla, in questa edizione, di coppie di non famosi, al contrario delle versione estiva che ha mischiato le carte mettendo insieme vip e nip. I personaggi di questa nuova stagione di non famosi devono mettere in gioco il proprio rapporto. Ma quali sono le coppie? Come si chiamano? Cosa sappiamo di loro? Andiamo ad analizzare, in questo contesto, una particolare coppia che promette scintille: si tratta di Anna e Gennaro. Chi sono? Ecco cosa sappiamo di loro.

Temptation Island: chi sono Anna e Gennaro, anni, lavoro, relazione

Tra le sei coppie, non famose, che come da norma, mettono alla prova il loro amore anche tramite la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici, nel programma ci sono come abbiamo detto Anna e Gennaro. Di chi si tratta?

Partiamo da un chiarimento. Temptation Island esordiva mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island le sei puntate prevedono queste coppie: sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Nel resort le sei coppie devono vivere separate in due villaggi differenti e senza contatti con il mondo di fuori, per tre settimane pedinati 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, poi, non cedere alle tentazioni dei single. Ma cosa sappiamo di loro? Andiamo a scoprire dunque la coppia di Anna e Gennaro.

Anna ha 26 anni ed è una studentessa di economia. È fidanzata da 6 anni con Gennaro, 31 anni, ottico e gestore dei negozi di famiglia. Sono di Torre del Greco (NA) e non convivono. La loro indole, la loro personalità, il ‘background’ di vita, professionale ed affettivo, ha un certo peso rilevante nella evoluzione della loro storia. Anche loro, come diverse coppie, non convivono e questo potrebbe essere, nel contesto del reality in quanto tale, un elemento di valutazione e discussione anche alla luce della ‘convivenza’ forzata con i single corteggiatori e corteggiatrici nello show.

Altre coppie che abbiamo già analizzato sono Carlotta e Nello. Carlotta, 27 anni, di Nettuno. Lavora presso il negozio di abbigliamento della madre e sta studiando per conseguire la laurea magistrale. Nello, 31 anni di Anzio, è un agente immobiliare. Sono fidanzati da 6 anni e non convivono. E poi ancora Serena e Davide. Serena, 25 anni di Napoli, lavora nel negozio di bomboniere di famiglia. Davide, 29 anni, di Napoli è titolare di una ditta di pulizie. Sono fidanzati da quasi tre anni e non convivono.