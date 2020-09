Temptation Island, chi sono Carlotta e Nello, età, professione, social e vita privata della coppia di Nettuno e Anzio

Temptation Island 2020, il celeberrimo reality dei sentimenti e delle tentazioni è tornato ufficialmente in onda il 16 settembre 2020 come sempre in prima serata su canale5 con la guida di Alessia Marcuzzi. E come risaputo, da tradizione, i protagonisti sono coppie che devono mettere alla prova della distanza, delle telecamere e dei presunti ‘corteggiamenti’ dei single, la tenuta dei loro amori.

Si tratta, in questa edizione, di coppie di non famosi, a differenza delle versione estiva che ha mescolato le carte mettendo insieme vip e nip. I personaggi di questa nuova stagione di non famosi come ovvio devono mettere alla prova il proprio rapporto. Ma quali sono le coppie? Come si chiamano? Cosa sappiamo di loro? Andiamo ad analizzare, in questo contesto, una particolare coppia, che viene dal litorale romano: si tratta di Nello e Carlotta. Chi sono? Ecco cosa sappiamo di loro.

Temptation Island: chi sono Nello e Carlotta, anni, lavoro, relazione

Tra le sei coppie, non famose, che come da norma, mettono alla prova il loro amore anche tramite la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici, nel programma ci sono come abbiamo detto due romani come Nello e Carlotta. Di chi si tratta?

Partiamo da un chiarimento. Temptation Island esordiva mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island le sei puntate prevedono queste coppie: sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Nel resort le sei coppie devono vivere separate in due villaggi differenti e senza contatti con il mondo di fuori, per tre settimane pedinati 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, poi, non cedere alle tentazioni dei single. Ma cosa sappiamo di loro? Andiamo a scoprire dunque la coppia di Carlotta e Nello.

Carlotta è una giovane donna di 27 anni, e viene da Nettuno. Lavora al momento, a quanto risulta, all’interno del negozio di abbigliamento della madre ma non ha smesso di continuare a formarsi, e infatti sta studiando per conseguire la laurea magistrale.

Il suo compagno si chiama invece Nello, ed ha 31 anni ed è di Anzio. Chi conosce l’area romana sa quanto siano collegate le due città di Anzio e Nettuno, pur preservando ognuna una specificità e una identità ben netta, anche sul piano storico. Ebbene, sembra che queste similitudini e anche differenze si sposino con Nello e Carlotta. Lui, un agente immobiliare, ha con lei un rapporto del resto piuttosto duraturo. Sono fidanzati da 6 anni ma c’è un elemento che fa discutere: i due non convivono.

Come andranno le cose tra loro due all’interno del reality? Lo si scoprirà in corso d’opera.