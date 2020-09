Temptation Island, chi sono Francesca e Salvo: età, professione, social e vita privata della coppia del reality di Canale 5

Temptation Island 2020, il famoso e seguito reality dei sentimenti e delle tentazioni è tornato in onda il 16 settembre 2020 in prima serata su canale5 con la guida di Alessia Marcuzzi. E come ben noto, i protagonisti sono coppie che di fronte alle telecamere devono resistere ai ‘corteggiamenti’ dei single, e mettere alla prova i loro sentimenti.

Si parla di coppie di non famosi, che devono mettere in gioco il proprio rapporto. Ma quali sono le coppie? Come si chiamano? Cosa sappiamo di loro? Andiamo ad analizzare, in questo contesto, una particolare coppia che promette scintille: si tratta di Francesca e Salvo. Chi sono? Ecco cosa sappiamo di loro.

Temptation Island: chi sono Francesca e Salvo, anni, lavoro, relazione

Tra le sei coppie, non famose, che come da norma, mettono alla prova il loro amore anche tramite la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici, nel programma ci sono come abbiamo detto Francesca e Salvo. Di chi si tratta?

Temptation Island esordiva mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island le sei puntate prevedono queste coppie: sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Nel resort le sei coppie devono vivere separate in due villaggi differenti e senza contatti con il mondo di fuori, per tre settimane pedinati 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, poi, non cedere alle tentazioni dei single. Ma cosa sappiamo di loro? Andiamo a scoprire dunque la coppia di Francesca e Salvo.

Nell’ottava edizione di Temptation Island c’è dunque da conoscere anche la coppia composta da Salvo e Francesca. Fidanzati da cinque anni e conviventi da tre anni a Milano, i due sono originari della Basilicata ed entreranno in gioco nel corso della terza puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda stasera in prime time su Canale 5. Di chi si tratta?

Temptation Island 8: chi sono Francesca e Salvo

Salvo (30 anni) e Francesca sono entrambi vice store manager in un negozio di prodotti biologici. E’ stata la ragazza a contattare la redazione di Temptation Island dopo aver notato che, un anno, la storia con il suo compagno non fa altro che correre rischi. “Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito”, ha confessato Francesca alla redazione, rimarcando che “questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile”.

Dal suo punto di vista Salvo ha dichiarato: “La nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno”. Ha poi aggiunto: “Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia”, non esita ad annunciare il fidanzato. Dunque, per loro come andranno le cose all’interno del reality show di canale5?