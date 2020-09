Temptation Island, chi sono Speranza e Alberto: età, professione, social e vita privata della coppia del reality di Canale 5

Temptation Island 2020, il famoso e seguito reality dei sentimenti e delle tentazioni è tornato in onda il 16 settembre 2020 in prima serata su canale5 con la guida di Alessia Marcuzzi. E come ben noto, i protagonisti sono coppie che di fronte alle telecamere devono resistere ai ‘corteggiamenti’ dei single, e mettere alla prova i loro sentimenti.

Si parla di coppie di non famosi, che devono mettere in gioco il proprio rapporto. Ma quali sono le coppie? Come si chiamano? Cosa sappiamo di loro? Andiamo ad analizzare, in questo contesto, una particolare coppia che promette scintille: si tratta di Speranza e Alberto. Chi sono? Ecco cosa sappiamo di loro.

Temptation Island: chi sono Speranza e Alberto, anni, lavoro, relazione

Tra le sei coppie, non famose, che come da norma, mettono alla prova il loro amore anche tramite la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici, nel programma ci sono come abbiamo detto Speranza e Alberto. Di chi si tratta?

Temptation Island esordiva mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island le sei puntate prevedono queste coppie: sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Nel resort le sei coppie devono vivere separate in due villaggi differenti e senza contatti con il mondo di fuori, per tre settimane pedinati 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, poi, non cedere alle tentazioni dei single. Ma cosa sappiamo di loro? Andiamo a scoprire dunque la coppia di Speranza e Alberto.

Dunque, per scoprire la vita e la relazione di Speranza e Alberto, bisogna addentrarsi tra i meandri della loro vita nel tessuto sociale di appartenenza. In particolare, ad esempio, Alberto, 32 anni, è piuttosto noto nel suo territorio, essendo un apprezzato titolare di due locali di ristorazione. In più, uno degli aspetti portanti della sua vita è proprio quello dei sentimenti e della durata del suo rapporto d’amore: infatti è fidanzato da 16 anni con Speranza, la sua metà nel reality.

Speranza, 31 anni, a sua volta, lavora nei locali di lui. Entrambi sono di Brusciano, una nota località in provincia di Napoli. Nonostante la lunga durata della loro relazione, i due non convivono in una casa tutta loro, anche se di fatto dormono insieme metà settimana dai genitori di uno e l’altra metà settimana dai genitori dell’altra. Insomma, una relazione che sembra fortificata anche dalla ‘collaborazione’ familiare. Ma come saranno le dinamiche all’interno del reality show di canale5?