Temptation Island, come sono andati gli ascolti tv ieri sera 5 Luglio 2021

Temptation Island , il famoso reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici è tornato in onda ieri 19 Luglio 2021 in prima serata su canale5. Le coppie nel classico format, mettono a dura prova il loro amore anche attraverso la presenza di single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma come sono andati gli ascolti del programma?

Come è stato il dato degli ascolti di Temptation Island? Andiamo a vedere tutto su come e quanto è stato seguito il reality.

Temptation Island ascolti: come è andata ieri sera

Nella serata di ieri, lunedì 19 luglio 2021, su Rai1 la replica de La Vita Promessa 2 ha appassionato 1.716.000 spettatori pari al 9.2%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.51 – Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.353.000 spettatori pari al 23% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire NCIS New Orleans ha ottenuto 985.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine in replica ha intrattenuto 875.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 17 minuti: 770.000 – 3.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori pari ad uno share del 7.8% (presentazione di 15 minuti: 894.000 – 4.4%). Su Rete4 l’ultima puntata stagionale di Quarta Repubblica, con Matteo Salvini, totalizza un a.m. di 881.000 spettatori con il 5.9% di share (presentazione di 9 minuti: 1.043.000 – 5.2%). Su La7 L’Uomo dalla Cravatta di Cuoio ha registrato 437.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 374.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Beverly Hills Cop – Un Piedipiatti a Beverly Hills ha raccolto 400.000 spettatori con il 2.2%. Sul 20 Die Hard – Duri a Morire segna 544.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 l’esordio in prima assoluta di Stargirl registra 277.000 spettatori (1.4%), nel primo episodio, 321.000 spettatori (1.8%), nel secondo episodio, e 221.000 spettatori (1.8%), nel terzo episodio. Su Iris Niente da Dichiarare? ha ottenuto 298.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile ha raccolto 264.000 spettatori con l’1.5%. Su Sky Cinema Uno Fino all’Ultimo Indizio raccoglie 288.000 spettatori con l’1.5%.