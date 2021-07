Temptation Island, come sono andati gli ascolti tv ieri sera 5 Luglio 2021

Temptation Island , il famoso reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici è tornato in onda ieri 5 Luglio 2021 in prima serata su canale5. Le coppie nel classico format, mettono a dura prova il loro amore anche attraverso la presenza di single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma come sono andati gli ascolti del programma?

Come è stato il dato degli ascolti di Temptation Island? Andiamo a vedere tutto su come e quanto è stato seguito il reality.

Temptation Island ascolti: come è andata ieri sera

Nella serata di ieri, lunedì 5 luglio 2021, su Rai1 Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà – dalle 21:55 alle 23:39 – ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island – dalle 21:40 alle 00:57 – ha incollato davanti al video 3.526.000 spettatori con uno share del 23%.

Un distacco importante, pur tenendo conto del peso emotivo di un cambiamento di programma che, in casa Rai, nell’ammiraglia dell’azienda, è stato doverosamente imbastito in tutta fretta a fronte della scomparsa inattesa e dolorosa di Raffaella Carrà.

E gli altri ascolti della prima serata? Al netto del successo di Temptation, ecco come è andata sui diversi altri principali canali. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 635.000 spettatori pari al 3.7% (anteprima a .000 e il %). Su Rai3 Report in replica è seguito da 1.181.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica dedicato alla Carrà totalizza un a.m. di 1.220.000 spettatori (7.1%). Su La7 The International ha registrato 415.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 la replica di Gomorra – La Serie segna 399.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Bad Boys 2 è seguito da 273.000 spettatori (1.5%).