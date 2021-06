Temptation Island, ecco le nuove coppie: Claudia e Ste e Valentina e Tommaso si presentano

Temptation Island torna con una nuova stagione, la nona della fortunata trasmissione pensata da Maria De Filippi. Il format è invariato: alcune coppie verranno separate e passeranno un mese su un’isola in compagnia di single che avranno il compito di tentarli. Lo scopo è quello di capire se il sentimento che lega le coppie è solido o destinato a finire una volta terminata la trasmissione.

Alcuni spezzoni andati in onda su Canale 5 hanno svelato due delle nuove coppie protagonista del programma. Si tratta di Claudia e Ste e Valentina e Tommaso. La prima coppia, fidanzata da quattro anni e mezzo, ha deciso di compiere il grande passo e di sposarsi. Ma visti alcuni problemi emersi nell’ultimi anni Claudia ha deciso di scrivere alla trasmissione per capire i reali sentimenti dei due ragazzi.

Situazione diversa invece per Valentina e Tommaso. I due non hanno avuto problemi, ma la grande differenza d’età – lui, 21 anni, ne ha 19 in meno di lei. – sta creando problemi di gelosia nella coppia, soprattutto per quanto riguarda Tommaso: “Nella nostra “meravigliosa favola” – dice Valentina – c’è un problema di gelosia patologica”.

Claudia ha invece affermato: “Ho scritto io a Temptation Island, perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”.