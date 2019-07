Temptation Island: un mese dopo, lo speciale stasera in tv

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2019, come di consueto questa sera sarà trasmessa una puntata bonus del programma dal titolo “un mese dopo”. La puntata speciale farà vedere ai telespettatori cosa è successo a tutte le coppie, un mese dopo la partecipazione allo show di Mediaset.

Temptation Island: un mese dopo, anticipazioni di stasera

C’è grande curiosità in particolare sulle tre relazioni che durante Temptation Island si sono interrotte. Tutti i protagonisti saranno intervistati e si riuscirà a capire se le scelte saranno state confermate anche lontani dall’isola, oppure il periodo intercorso possa aver aiutato a ripensare alle proprie decisioni, magari tornando insieme.

La stagione di Temptation Island si è conclusa con grande attenzione per Katia e Vittorio, che alla fine si sono lasciati. Con lei molto disinibita e che non ha risparmiato frecciate al suo fidanzato, e lui che ha deciso di consolarsi sempre più con Vanessa, i fan del programma sono stati incollati al televisore per capire come sarebbe andata a finire.

All’ultimo atto, Vittorio ha accompagnato in camera Vanessa, ma tutto si è fermato lì. I fan hanno apprezzato, anche se al falò la sua decisione è stata comunque di lasciare Katia, per darsi una possibilità più concreta con Vanessa.