Temptation Island Vip: conduce la Marcuzzi

In realtà era già stato detto tutto, ma non ufficializzato. Oggi invece il settimanale ‘Spy’ ha di fatto ‘ufficializzato’ quanto uscito negli ultimi giorni, ossia che la seconda edizione del programma ‘Temptation Island Vip’ (in onda da Canale 5 dalla seconda metà di settembre).

Il via alle riprese è stato fissato per fine d’agosto, ma non è stato confermato se la location la stessa appena vista nell’edizione ‘normale’, cioè quella del Fort Village, nei dintorni di Cagliari.

Ovviamente grande attesa anche per il cast che, a quanto sembrerebbe, sarebbe ancora ‘aperto’.

Tuttavia, scrive ‘Spy’, con molta probabilità dovremo trovare a resistere alle ‘tentazioni’, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dal Gf, Kikò Nalli ed Ambra, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Nei prossimi gionri ne sapremo sicuramente di più…

