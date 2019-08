Temptation Island Vip, svelate le coppie partecipanti: c’è anche ‘Er Faina’

L’isola dell’amore e dei tradimenti riapre i battenti: Temptation Island è pronto a tornare nella sua versione Vip, dopo quella canonica andata in onda ad inizio estate. La nuova edizione con i personaggi dello spettacolo e del web sarà condotta da Alessia Marcuzzi, storico volto di reality show come il Grande Fratello.

Temptation Island Vip 2019 prenderà il via il prossimo settembre e tra le coppie partecipanti spiccano volti noti della televisione del cinema e del web. Le sei coppie dovranno vivere separate per alcune settimane in un villaggio in cui conviveranno con tentatori e tentatrici, avvenenti ragazzi pronti a mettere la prova le storie d’amore dei Vip.

Temptation Island Vip 2019, ecco le coppie

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Pago e Serena Enardu

Ciro Petrone e Federica Caputo

Damiano ‘Er Faina’ e Sharon Macri

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Anna Pettinelli e Stefano Macchi