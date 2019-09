Temptation Island Vip: tutto su Is Morus Relais, la location del programma

Dopo la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 andata in onda ieri, 9 settembre, su Canale 5, in tanti si stanno chiedendo quale sia la location del reality in cui le coppie si mettono in gioco, testando la forza dei loro sentimenti.

Le sei coppie che partecipano in questa edizione si sono ritrovate infatti in un paesaggio da sogno, che chi segue il programma conosce già: si tratta di Is Morus Relais, in Sardegna.

Temptation Island Vip 2019: Is Morus Relais, location da sogno. Prezzi, stanze, tariffe e spiaggia privata

La struttura del villaggio di Is Morus Relais è davvero lussuosa, ed è disponibile alle prenotazioni a parte i periodi in cui vengono girate le due edizioni di Temptation Island.

Le abitazioni sono immerse in sette ettari di natura e non manca ovviamente la spiaggia privata. I prezzi, come si può immaginare, non sono alla portata di tutti: in base alla stanza o altra soluzione preferita, si parla di una tariffa che parte da 200 euro a notte.