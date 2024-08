Tendoni per i clochard, per la Caritas: ‘Non sono la soluzione’

I tendoni per i clochard oer la Caritas ‘non sono la soluzione’: le polemiche politiche. La Caritas sottolinea che non è una soluzione; stando agli ultimi dati Istat a Roma vivono 22 mila fissa dimora, un quinto di quanti ce ne sono nell’intera Italia.

“Il progetto che c’è stato presentato può essere da noi accolto solo come misura del tutto emergenziale e temporanea perché non rappresenta certo una di quelle misure strutturali che invece sarebbe indispensabile adottare e che continuiamo ad invocare”, dice il direttore di Caritas Roma Giustino Trincia. “La certezza è che in ogni caso, tendostruttura si, tendostruttura no, non è più rinviabile un intervento organico sul tema dei senza dimora” con un “aumento delle strutture abitative permanenti e dignitose”.

Aggiornamento ore 11.17

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, precisando che la struttura di accoglienza a Termini sarà a via Marsala e non nella più centrale Piazza dei Cinquecento, pone un problema complessivo di risorse: “Auspichiamo che da parte di Governo e Parlamento ci sia anche un intervento per dare più risorse e mezzi a chi tutti i giorni è sul campo per cercare di affrontare un problema gigantesco”.

Aggiornamento ore 14.40

“Il Giubileo deve coniugare la sicurezza dei residenti, dei commercianti e dei pellegrini e allo stesso tempo la gestione del disagio sociale e dell’accoglienza”, ha detto il deputato di FdI e componente del Comitato Giubileo Federico Mollicone nel corso del Comitato per la Sicurezza Pubblica alla Prefettura di Roma. Simonetta Matone della Lega sottolinea con soddisfazione il cambio di programma del Campidoglio.

Aggiornamento ore 18.57