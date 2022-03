Tennis, Barty si ritira a 25 anni: la numero 1 del mondo dice basta

(Adnkronos) – Ashleigh Barty, numero 1 del tennis, si ritira ad appena 25 anni. L’australiana, in carriera vincitrice di 3 titoli dello Slam, ha annunciato la decisione con un video su Instagram: “Sono così felice e sono così pronta, e so solo che il momento, nel mio cuore, per me come persona, è quello giusto”.

“Ringrazio il tennis per ciò che mi ha dato, ma so che è giunto il momento per me di allontanarmi e inseguire altri sogni”, ha detto Barty. “So solo che sono assolutamente esausta. So solo che psicologicamente non ho più niente da dare. Ho dato assolutamente tutto quello che potevo a questo bellissimo sport del tennis e sono davvero felice”, ha detto la numero uno del mondo. A gennaio, Barty ha trionfato in casa aggiudicandosi gli Australian Open. In precedenza aveva vinto Wimbledon e Roland Garros. “Riuscire a vincere Wimbledon, che era il mio sogno, l’unico vero sogno che volevo nel tennis, ha davvero cambiato le mie prospettive”, ha detto.