Tennis, Djokovic entra nel comitato esecutivo sindacato giocatori

(Adnkronos) – La Professional Tennis Players Association (Ptpa), sostenitrice globale dei tennisti professionisti maschili e femminili, ha annunciato che otto tra giocatori e giocatrici in rappresentanza di sette diverse nazioni si sono unite al primo Comitato Esecutivo Giocatori. Nel corso della loro carriera, questi giocatori hanno ottenuto un notevole successo individuale e di squadra con un totale di 124 titoli di singolare femminile e maschile e 52 titoli di doppio femminile e maschile. Tra gli otti giocatori c’è l’ex numero uno del Mondo Novak Djokovic, che ha contribuito a fondare due anni fa l’associazione insieme al canadese Vasek Pospisil e allo statunitense John Isner. I tre co-fondatori fanno parte del comitato, eletto solo ora a due anni dalla creazione dell’associazione, insieme al polacco Hubert Hurkacz, alla numero 2 Wta Ons Jabeur, alla spagnola Paula Badosa, alla statunitense Bethanie Mattek-Sands e alla cinese Zheng Saisai.

Gli otto membri fondatori del Comitato contribuiranno con le loro prospettive diversificate ed esperienze di carriera a questo nuovo importante organismo di leadership. Aiuteranno il Comitato a fornire una leadership strategica per costruire l’organizzazione e far avanzare la missione e l’agenda commerciale del Ptpa. “Questa organizzazione è stata fondata sulla convinzione che ogni giocatore debba essere rispettato, protetto e garantito per i propri diritti, e i Principi Ptpa serviranno da bussola per garantire il rispetto di tali standard. Il Ptpa prospererà solo attraverso la voce collettiva e la forza e la solidarietà dei giocatori. Siamo pronti ad affrontare sia le sfide che le opportunità future per promuovere i diritti di tutti i giocatori”, ha affermato Pospisil.

Inoltre, il Ptpa ha svelato i suoi principi organizzativi completi per proteggere, rispettare e garantire i diritti fondamentali dei giocatori, da cui emerge la volontà di cambiare le cose perché il tennis diventi un’attività sostenibile per il maggior numero possibile di atleti. In base ai cinque principi, i membri della Ptpa si impegnano ad agire collettivamente e sostenere i tennisti nel mondo; ottenere che i giocatori possano ricevere una quota giusta del giro d’affari del tennis; ottimizzare e proteggere rigorosamente i diritti dei tennisti; salvaguardare il benessere dei tennisti e proteggerli dagli abusi; contribuire alla miglior visione e alla miglior struttura per il tennis nel mondo.