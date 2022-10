(Adnkronos) – Sesta edizione di “Un game per la ricerca” evento sportivo benefico organizzato dal Centro Studi Borgogna in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale. Cena di gala e torneo di tennis per raccogliere fondi in favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.