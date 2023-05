‘Tennis & Friends – Salute e Sport’ torna al Foro Italico. La cultura della prevenzione è GIOVANE

Torna venerdì 19 maggio la Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport che inaugura il Tour 2023: La cultura della prevenzione è GIOVANE. Quest’anno il focus sarà sui giovani, visti, tra gli altri, i dati allarmanti sul sovrappeso e sull’obesità giovanile.

La manifestazione, che si svolge nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia, è ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita.

Testimonial il campione italiano di tennis Lorenzo Musetti che da tempo ha sposato il progetto.

Alimentazione, cuore e sport saranno presi in esame nelle aree specialistiche dei percorsi sanitari allestiti nell’area adiacente al campo Pietrangeli del Foro Italico e realizzati in collaborazione con ASL RM 1, Ministero della Difesa, Medicina dello Sport di Sport e Salute spa.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà possibile sottoporsi a screening e visite mediche gratuite grazie alla presenza di un’equipe formata da cardiologi, medici sportivi, nutrizionisti e dermatologi seguendo molteplici percorsi: anamnesi e valutazione della presenza di fattori di rischio cardiovascolare; misurazione della pressione arteriosa; visita cardiologica con ECG; valutazione metabolico-vascolare; visita specialistica nutrizionale; consulenza medico-sportiva; visita dermatologica per la prevenzione dei tumori cutanei.

In questi anni Tennis & Friends ha dato l’opportunità ad oltre 180.000 persone di sottoporsi a screening gratuiti a favore della prevenzione.

A supporto dell’evento anche quest’anno sarà presente Croce Rossa italiana.

Uno spazio aperto al pubblico ospiterà giornalisti ed esperti che forniranno indicazioni utili a tradurre nella pratica quotidiana le raccomandazioni mediche atte a migliorare gli stili di vita.

Sono state invitate a partecipare alla cerimonia che si terra alle ore 12:00, le massime istituzioni.

Sempre solida la partnership con la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, il cui Presidente, Angelo Binaghi, interverrà per un saluto.

Ampio spazio come sempre sarà dedicato all’intrattenimento, infatti i visitatori avranno la possibilità di assistere al Torneo delle Celebrities che sostengono il progetto Tennis & Friends, numerosi i personaggi dello sport e dello spettacolo invitati a “scendere in campo per la prevenzione”: Veronica Maya, madrina dell’evento, Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, Maria De Filippi e Mara Venier, Marco Tardelli, Gianni Rivera Vincent Candela, Bruno vespa, Teo Mammuccari, Max Biagi, Lorenzo Musetti, Diego Nargiso, Filippo Bisciglia, Matilde Brandi, Paolo Calabresi, Cristina Chiabotto, Roberto Ciufoli, Gigi D’Alessio, Eleonora Daniele, Dolcenera, Anna Falchi, Tatiana Garbin, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Alberto Matano, Paola Perego, Andrea Perroni, Carolina Rey, Marzia Roncacci, Monica Setta, Paola Turci, Filippo Volandri, Adriana Volpe.

Dal 15 al 17 settembre 2023 Tennis & Friends sarà per il terzo anno consecutivo a Torino, in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals; mentre dal 6 all’8 ottobre si terrà la Main Edition presso il Foro Italico di Roma l’evento principale, di cui la prima giornata sarà completamente dedicata alle Scuole; il Tour si concluderà con l’ appuntamento di Napoli, dal 20 al 22 ottobre 2023.

Tennis & Friends è realizzato con il Patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sport, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Regione Lazio, di Roma Capitale e svolto in collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Lazio ASL RM 1, Sport e Salute SpA e Croce Rossa Italiana.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.tennisandfriends.it

