Tensione in Venezuela, scontri ed arresti

Tensione in Venezuela, scontri ed arresti dopo l’ufficializzazione dell’esito delle elezioni presidenziali, con la rielezione di Maduro contestata dall’opposizione che ritiene di avere vinto e promette di far valere le proprie ragioni.

“Abbiamo grandiose informazioni da condividere. Voglio dire a tutti i venezuelani e democratici del mondo che abbiamo già il modo per provare la verità”, ha affermato la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, in una conferenza stampa congiunta con l’ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, portabandiera della Piattaforma unitaria democratica alle elezioni che si sono tenute domenica.

Parlando per la prima volta da quando è stata ufficialmente indagata per frode elettorale, Machado ha detto che “le prove saranno rese disponibili già da stasera

attraverso un portale consultabili a tutti”, e “costituiscono una prova matematica e incontrovertibile della vittoria” di Edmundo Gonzalez Urrutia, grazie ad un lavoro di 24 ore ininterrotte.

“Le schede infatti, dopo essere state verificate e digitalizzate, sono state messe in un portale web robusto. Un portale a cui l’elettore venezuelano può accedere inserendo i propri dati personali e in cui potrà trovare la propria scheda, in modo tale che ciascun elettore potrà validare il proprio voto e vedere se corrisponde con quello che è stato inserito”. “Ci sono già vari leader del mondo – ha detto la leader di opposizione – che stanno consultando questo portale, proprio

mentre stiamo parlando”.

