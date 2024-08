Tentano truffa del falso incidente ma anziana non ci casca: 4 arresti

Ancora una truffa ad una anziana, ancora il raggiro del falso incidente. Stavolta però la vittima ha mantenuto la calma ed ha chiamato il figlio che stava benissimo e ha allertato i carabinieri di Perugia che sono intervenuti intercettando quattro donne che hanno preso il pacchetto dell’anziana pensando ci fossero i soldi chiesti per “risarcire” l’incidente stradale nel quale sarebbe stata coinvolta la figlia.

Le truffatrici si sono però trovate a loro volta “fregate”. Il pacchetto infatti era vuoto: niente soldi, né gioielli ma un biglietto di sola andata per un arresto in flagranza. Le tre truffatrici di 49, 28 e 21 anni e un 29enne, tutti di origine campana con precedenti specifici sono stati arrestati dai carabinieri e ora dovranno rispondere di truffa in concorso ad una anziana.

Il raggiro è iniziato ieri pomeriggio con la classica telefonata alla vittima presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine. Una volta creduto di averla convinta la anziana è stata avvisata del fatto che la figlia aveva avuto un incidente stradale e che per risarcire il danno da lei provocato, doveva pagare 1.200euro, da versare in contanti o in gioielli d’oro. Un incaricato si sarebbe poi presentato a casa a ritirare il bottino.

Gli indagati però non avevano fatto i conti con la scaltrezza dell’anziana la quale, mantenendo il contatto telefonico con il truffatore, è riuscita ad informare il figlio di quanto stava accadendo. I Carabinieri, allertati dall’uomo, hanno inviato sul posto le pattuglie appostate nei pressi dell’immobile e nel garage. Non è passato molto che ecco arrivare una Fiat 500X con a bordo quattro persone tra cui una donna che è scesa per citofonare a casa della signora per ritirare la somma richiesta. Mentre l’anziana si apprestava a consegnare un finto pacchetto appositamente preparato, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz, bloccando la presunta truffatrice e i complici, nonostante il tentativo di fuga.

I quattro, tratti in arresto nella flagranza di reato per l’ipotesi di reato di truffa aggravata, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Gubbio in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata odierna, a conclusione della quale sono stati convalidati gli arresti. A seguito della celebrazione di giudizio abbreviato, sono state emesse le condanne a 6 mesi di reclusione per la donna e 4 mesi per i complici.

Quanto accaduto conferma l’importanza di un’attività informativa svolta a tappeto da parte dell’Arma, per la prevenzione di questa tipologia di reato. Il figlio dell’anziana, la settimana precedente, aveva partecipato ad un incontro con il Comandante della locale stazione sul tema ed aveva riversato sulla madre i contenuti dell’incontro. Analoghe iniziative vengono costantemente effettuate dai Carabinieri, svolte all’interno di una campagna nazionale divulgativa volta al contrasto alle truffe agli anziani, come sottolineato anche nel corso della conferenza stampa tenuta dal Comandante Provinciale di Perugia nel corso di un incontro tenutosi il 26 luglio scorso.

