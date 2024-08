Tentato furto a Bologna: arrestato un 16enne coinvolto in un colpo in abitazione

Tentato furto a Bologna: arrestato un 16enne coinvolto in un colpo in...

Un giovane di 16 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sasso Marconi, Bologna, con l’accusa di tentato furto in abitazione in concorso. L’arresto è avvenuto pochi giorni fa, durante un normale controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nella zona di Lagune. L’attenzione dei militari è stata attirata da un automobilista che aveva notato un SUV di grandi dimensioni parcheggiato in modo sospetto e tre giovani che si aggiravano a piedi nei dintorni. I Carabinieri si sono immediatamente recati sul posto per verificare la situazione, scoprendo che il veicolo era stato rubato e che un furto in abitazione era in corso nelle vicinanze.

Avvicinandosi al SUV segnalato, i Carabinieri hanno notato un ragazzo accovacciato vicino al veicolo mentre parlava al telefono cercando di non farsi notare. Dopo aver fermato e identificato il giovane, che è risultato essere un ragazzo di 16 anni, i militari hanno approfondito le indagini scoprendo che il SUV era stato recentemente rubato a un cittadino che aveva sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di San Lazzaro di Savena. Durante una perquisizione, il 16enne è stato trovato in possesso di oggetti compromettenti: le chiavi del SUV rubato, un secondo mazzo di chiavi appartenente a un veicolo non ancora identificato, tre telefoni cellulari, un coltello, una tessera sanitaria e una carta di credito prepagata, entrambe intestate a persone diverse.

Mentre proseguivano le operazioni di controllo, i Carabinieri hanno esteso la perlustrazione nei dintorni, scoprendo che in quel momento due individui stavano compiendo un furto in abitazione nelle vicinanze. Alla vista dei militari, i due ladri sono fuggiti a piedi, riuscendo a far perdere le loro tracce. Nonostante la fuga degli altri complici, i Carabinieri sono riusciti a catturare il 16enne, già in possesso della refurtiva e di strumenti atti a commettere reati.

Su ordine della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il giovane sospettato è stato arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di armi o strumenti atti a offendere. Dopo l’arresto, i Carabinieri hanno trasferito il 16enne in una struttura della Giustizia minorile, dove è stato trattenuto in attesa di ulteriori decisioni legali. L’arresto è stato successivamente convalidato, e il giovane è stato assegnato a una comunità per minori.Le indagini dei Carabinieri continuano per individuare i due complici fuggiti e ricostruire l’intera dinamica del crimine.

