Tentato furto in una gioielleria al Nuovo Salario: la banda capace di rubare ben due auto per mettere a segno il colpo. La prima, risultata di proprietà dei titolari del negozio, posta in modo da bloccare l’arrivo delle forze dell’ordine, e la seconda, una Fiat Punto, utilizzata come ariete per sfondare la saracinesca della gioielleria.

E’ stato però l’allarme ed il forte boato capace di svegliare un residente a far svanire il colpo, visto che quest’ultimo ha allertato la polizia. Il tutto succedeva intorno all’1:00 della notte fra domenica e lunedì. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli agenti del Commissariato San Basilio, a quel punto però banda era già fuggita anche se a mani vuote.