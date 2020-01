Teo Mammucari: chi è l’attore, cantante e conduttore televisivo

Teo Mammucari è un popolare personaggio televisivo, conduttore di programmi tv ma anche attore e cantante. Dalla indubbia simpatia, autore di popolari scherzi come la “supercazzola“, è un artista di grande talento molto apprezzato nel panorama dello spettacolo italiano.

Teo Mammuccari: chi è, età, altezza, peso, figli, la fidanzata Thais del re della supercazzola

Nato nel 1964 a Roma, Teodoro Mammucari detto Teo è alto 1,87 m per 78 kg. Per tre anni la sua vita sentimentale è stata segnata dalla relazione con la fidanzata Thais Souza Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia in coppia con Melissa Satta. La coppia ha avuto anche una figlia, nata nel 2008, Julia Mammucari.

La sua carriera inizia come animatore turistico, ruolo in cui ha forgiato le sue abilità di intrattenitore. Le prime esperienze televisive sono invece con il programma Le Iene, nel ruolo di inviato, mentre anni più tardi ne diventerà il conduttore.

Di grande successo i suoi scherzi telefonici nel programma tv Libero, in onda nei primi anni Duemila. Durante questa esperienza lancia anche una canzone tormentone, Anvedi come balla Nando.

La sua carriera si lega in seguito ad Antonio Ricci, che lo sceglie come conduttore del programma estivo Veline e la striscia Cultura moderna. In seguito è conduttore di Scherzi a Parte e giudice di Tu si que vales. Ad inizio 2020, voci insistenti lo hanno indicato come possibile concorrente nel programma di Milly Carlucci, il Cantante Mascherato.