Teresa Langella e Andrea si sono lasciati? La verità è un’altra, ma la convivenza è lontana

L’amore c’è, ma a distanza. Nessun ripensamento quindi per Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che vivono la loro storia in due città diverse. Non c’entrano però le turbolenze del loro rapporto, ma più semplicemente le carriere lavorative che i due stanno portando avanti in modo parallelo: una a Roma, Teresa, l’altro a Milano, Andrea.

L’ex tronista è diventata una speaker radiofonica di Radio 105, d’altronde la musica è sempre stata una sua passione, come dimostra anche il singolo Formentera e Ibiza che su Youtube ha collezionato più di 4 milioni di visualizzazioni. La sua vita ora è incentrata sul lavoro, ma questo non vuol dire che non pensi ad Andrea, anzi, come dichiarato da lei stesa tra i due c’è la volontà di sposarsi e avere una famiglia.

“Non ci siamo lasciati, queste voci mi stufano”

Teresa Langella ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio, in cui ha fatto chiarezza sulla relazione con Andrea: “Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazione che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma. Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi”.

“Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma”. Continua Teresa: “L’amore a distanza non è semplice. Io per ovvi motivi di lavoro sono a Roma mentre lui ha più cose da fare a Milano, ma troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti”, conclude l’ex tronista.