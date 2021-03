Termini, 4 denunce per rissa

Quattro persone denunciate per una rissa in zona Termini. A far scaldare gli animi un apprezzamento da parte di un ragazzo ad una ragazza, coinvolta una ventina di ragazzi che hanno iniziato ad azzuffarsi a colpi di bottiglia. E’ accaduto la sera dello scorso 9 marzo davanti al McDonald’s di via Giolitti, a Termini.

Le mmagini video sono diventate virali sui social. A sedare gli animi gli agenti delle volanti e del Commissariato Viminale di Polizia che hanno identificato e denunciato per rissa e resistenza a pubblico quattro persone, un gambiano di 23 anni, un cittadino nato a Cuba di 27 e due donne italiane di 19 e 40 anni.